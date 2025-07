Brandão nommé coach des U23 du Racing Club Luxembourg

Connu pour son tempérament volcanique sur les terrains, notamment lors de ses passages à Marseille, Saint-Étienne ou Bastia, Brandão entame une nouvelle carrière, loin de ses célèbres coups de casque. À 45 ans, l’ancien attaquant brésilien a été nommé entraîneur principal des U23 du Racing Club Luxembourg, équipe réserve du club, marquant ainsi sa première expérience en tant que coach numéro un.

Depuis sa retraite en 2018, Brandão avait occupé des rôles d’adjoint, notamment à Londrina (D2 brésilienne) et à Virton (Belgique). Il prend désormais les rênes d’une équipe ambitieuse, deuxième de son groupe en Classe 2 en 2025. Fort de ses 486 matchs pros, 164 buts, et de plusieurs titres en Ukraine et en France, il apportera son vécu et son caractère à une jeune génération en quête de progression.