Terribles révélations sur le départ amer d’Ansu Fati du FC Barcelone

Il y a quelques années encore, si on avait dit aux fans du FC Barcelone qu’Ansu Fati allait faire ses valises et quitter le club, beaucoup auraient été terrifiés à l’idée de perdre celui qui était considéré comme la relève de Lionel Messi. Mais aujourd’hui, le départ de l’ailier de 22 ans est considéré comme une anecdote par la plupart, et certains se félicitent même de l’arrivée du joueur sur le Rocher puisqu’elle va libérer de la masse salariale et permettre au club d’avoir un peu plus de pouvoir d’achat lors de ce mercato.

Clairement, Ansu Fati part par la petite porte. Dans l’attente de savoir si l’ancienne pépite de La Masia parviendra à relancer sa carrière sur les pelouses de l’Hexagone, la presse catalane fait de nouvelles révélations sur ses derniers mois en Catalogne. Comme l’indique Sport, c’est un Ansu Fati particulièrement fâché et agacé qui arrive à Monaco, l’esprit revanchard.

Ansu Fati l’a mauvaise

Le journal catalan indique ainsi que le joueur et son entourage sont particulièrement énervés contre le Barça et contre Hansi Flick. Ce dernier aurait promis au joueur un certain temps de jeu l’été dernier, mais derrière, il n’aurait pas tenu ses promesses. Ansu Fati estime avoir été victime d’un traitement injuste de la part du coach allemand, qui ne lui a pas donné les opportunités de prouver sa valeur. El Pais indique de son côté que Flick lui avait même préparé une vidéo de motivation rien que pour lui afin de lui remonter le moral, sans succès.

Preuve que son départ est loin d’être jugé comme une catastrophe, Sport met en avant le travail de Deco, le directeur sportif du club, qui a réussi à se délester de Fati. Elle est même présentée comme « un gros succès de Deco », qui a ainsi pu se sortir une épine du pied en expédiant l’ancien international ibérique à Monaco et générer 8 millions d’euros supplémentaires vis-à-vis du fameux fair-play financier du championnat espagnol. Les prestations d’Ansu Fati nous diront si les Blaugranas auront des regrets. Ou non…