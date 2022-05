Liverpool veut dégainer une offre de dernière minute pour Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Au stade de France, le 28 mai prochain, le Real Madrid et Liverpool se retrouveront pour une finale de Ligue des Champions d'ores et déjà très attendue par tous les amoureux du football. Un choc qui s'annonce bouillant entre deux cadors européens, prêts, par ailleurs, à se livrer une autre bataille de dernière minute hors des terrains... Comme révélé par The Independent, les Reds aimeraient, en effet, jouer un sale coup aux Merengues dans le dossier... Kylian Mbappé ! Priorité absolue de Florentino Pérez, la formation dirigée par Jürgen Klopp reste ainsi à l'affût et pourrait prochainement s’empêtrer dans les plans madrilènes.

Une deuxième finale se profile entre Liverpool et le Real Madrid !

Dans son bulletin hebdomadaire, Miguel Delaney, journaliste du média britannique, rappelle, à ce titre, que le Bondynois n’a toujours pas officiellement encore accepté les termes de son contrat avec le Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain avec le club de la capitale, l'attaquant international français (54 sélections, 26 buts) refuse, parallèlement, de prolonger son aventure en terres parisiennes, et ce, malgré plusieurs propositions astronomiques venues du board parisien. De quoi laisser un dernier espoir aux pensionnaires d'Anfield ? Oui, si l'on en croit les dernières informations venues d'Angleterre. Considéré - avec les Merengues - comme l'autre candidat sérieux dans la course à Mbappé, le club de la Mersey souhaiterait donc faire une offre de dernière minute pour tenter de torpiller l’opération.

«D’un point de vue sportif, il n’y a pas beaucoup de raisons de ne pas le signer. Quel joueur !» déclarait d'ailleurs, en 2019, Jürgen Klopp, qui n'a jamais caché son admiration pour le numéro 7 des Rouge-et-Bleu. Une dernière offensive des Reds qui s'annonce malgré tout perdue d'avance, tant le Real Madrid semble disposer de plusieurs longueurs d'avance dans ce dossier. Mais toujours selon les informations du média britannique, l'actuel dauphin de Manchester City en Premier League pourrait profiter d'une erreur stratégique de la Casa Blanca. Comme expliqué par The Independent, Madrid insiste, en effet, pour avoir 50% des droits à l’image des joueurs dans chaque contrat négocié au Santiago Bernabéu.

Une opération impossible ?

Une chose est sûre, si Liverpool veut rafler la mise sur le fil, il faudra pour cela se séparer de Sadio Mané ou Mohamed Salah afin d'entrer dans les clous sur le plan de la masse salariale. Si l'Egyptien, sous contrat jusqu'en juin 2023, refuse toujours de prolonger chez les Reds, le Sénégalais est lui annoncé du côté du Bayern Munich par la presse allemande. Présent à l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP 2022 qui se déroulait ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris, l'attaquant parisien, sur une autre planète cette saison notamment en Championnat de France (25 buts, 15 passes décisives) a, de son côté, laissé planer le doute.

«Comme j'ai dit, j'ai fait un discours pour remercier tout le monde. J'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que ce n'est pas l'endroit adéquate. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde parce que ç'a été une grande saison», a lancé le Français. Relancé sur ce point, Kylian Mbappé a expliqué que sa décision allait vite être dévoilée : «très rapidement, c'est quasiment terminé. Votre choix est fait ? Oui oui, quasiment». Largement pressenti au Real Madrid, à l'heure où tous les supporters parisiens espèrent voir le champion du monde 2018 prolonger dans la capitale française, Kylian Mbappé pourrait-il filer à l'anglaise ? Rien est moins sûr mais sait-on jamais...