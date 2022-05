Le Bayern Munich lance son attaque pour Sadio Mané

La suite après cette publicité

L'élimination prématurée de la Ligue des Champions, contre Villarreal, a beaucoup fait parler en Bavière. Hasan Salihamidžić, le directeur sportif du FCB, a récemment évoqué le mercato estival et a admis que le Bayern Munich devait se renforcer pour l'été. Alors que l'avenir de son entraîneur, Julian Nagelsmann, et de sa star, Robert Lewandowski, restent flous, la direction bavaroise souhaiterait frapper fort et s'offrir un attaquant de classe mondiale.

Selon les dernières informations de Sky Sports Germany, Sadio Mané (30 ans) est une priorité pour Hasan Salihamidžić, à l'issue de la saison. La direction du Rekordmeister aurait d'ailleurs rencontré l'entourage de l'international sénégalais ce week-end, afin d'évoquer son avenir. Pour le moment, aucune négociation n'a débuté entre le Bayern Munich et Liverpool sur ce dossier, mais cela pourrait bouger rapidement. Alors qu'il arrive dans sa dernière année de contrat avec les Reds l'an prochain, Mané est loin d'avoir prolongé.

Vers un échange entre Gnabry et Sané ?

En effet, aucune discussion n'aurait avancé entre les Reds et l'entourage de l'ex-buteur du FC Metz. Le club de Liverpool souhaiterait assurer en priorité l'avenir de Mohamed Salah, également sous contrat jusqu'en 2023. «Si ma prolongation est un signe positif pour les joueurs, tant mieux, mais je ne crois pas que ce sera décisif dans la décision qu'ils prendront. Si un joueur annonce suffisamment tôt qu'il veut partir, alors il faut faire avec», s'inquiétait d'ailleurs Jürgen Klopp à ce sujet.

Pour faire venir Sadio Mané, le Bayern Munich serait prêt à se séparer de Leroy Sané, qui ne ferait pas l'unanimité chez le récent Champion d'Allemagne. L'avenir de Serge Gnabry soulève également une question puisque l'international allemand est également dans une situation délicate et arrive aussi dans sa dernière année de contrat. De plus, le Bayern, en cas de vente de Sané ou Gnabry, serait en mesure d'accepter les conditions salariales de l'attaquant des Reds. À noter que Liverpool garde par ailleurs un œil sur Serge Gnabry... un échange pourrait alors satisfaire tout le monde.