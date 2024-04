Bayern Munich : l’infernal déclin du souffre-douleur Bryan Zaragoza

Du rêve au cauchemar. Le 6 décembre dernier, Bryan Zaragoza était aux anges. Ce jour-là, le natif de Malaga a fait un bon de géant dans sa carrière en signant un contrat jusqu’en 2029. Passé par le Recreativo Granada puis Granada, dont il a fait le bonheur en marquant 6 buts et en délivrant 2 assists en 21 apparitions toutes compétitions confondues, l’Espagnol a tapé dans l’œil du Rekordmeister. Les Bavarois, qui aiment anticiper, ont donc bouclé sa signature durant l’hiver pour une arrivée à l’été 2024. Sauf qu’un événement a bouleversé les plans de tout ce petit monde.

En effet, les Munichois ont perdu Kingsley Coman, blessé le 27 janvier face à Augsbourg (déchirure du ligament latéral du genou gauche). Pour combler cette perte, les pensionnaires de l’Allianz Arena, qui devaient déjà se passer de Serge Gnabry et qui étaient engagés sur plusieurs tableaux, se sont mis en quête d’un ailier. Et la solution a vite été trouvée puisqu’ils ont finalement décidé de faire venir Zaragoza six mois plus tôt. Après s’être entendus avec Granada, qui a récupéré 5 M€ grâce à un prêt jusqu’à la fin de saison (en plus de 15 M€ du transfert cet été, ndlr), les Allemands ont annoncé sa venue.

4 bouts de match joués

«Bryan Zaragoza a quitté le Granada CF pour le FC Bayern avec effet immédiat, dans un premier temps sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison. Ensuite, l’accord que le champion d’Allemagne avait annoncé en décembre avec l’attaquant de 22 ans entrera en vigueur. Ce contrat court jusqu’au 30 juin 2029», pouvait-on lire sur le communiqué de presse publié au début du mois de février. Sauf que depuis sa signature, Zaragoza enchaîne les déconvenues. En effet, Thomas Tuchel ne semble pas vraiment compter sur lui et ne l’a utilisé qu’à 4 reprises sur 16 rencontres possibles (0 but et 0 passe décisive, 72 minutes jouées).

Entré en jeu 28 minutes face à Bochum le 18 février, il a ensuite joué 16 minutes face à Mayence le 9 mars et 8 minutes face au FC Heidenheim le 6 avril. Enfin, sa dernière apparition remonte au 20 avril face à l’Union Berlin. Ce jour-là, le joueur de 23 ans a passé 20 minutes sur le pré. TT ne l’a pas utilisé lors des grosses affiches de Bundesliga. Idem en Ligue des champions où il n’a pas joué la moindre minute. Une situation peu évidente à vivre pour le principal intéressé, qui tient bon. Mais Tuchel ne lui facilite pas vraiment la vie.

Des relations tendues avec Tuchel

Durant le mois de mars, Bild a cité un journaliste espagnol, proche du clan Zaragoza, qui a indiqué que le coach du Bayern Munich ignorait totalement sa recrue. Il ne cherche pas à échanger ou à discuter avec le joueur, dont l’adaptation est compliquée. Dans la foulée, les premières rumeurs concernant un départ lors du prochain mercato ont commencé à faire surface. Un retour en Espagne, au Barça, a notamment été évoqué. Mais Zaragoza a pris le taureau par les cornes et a décidé de faire une grosse mise au point sur le sujet lors d’un entretien accordé à AS.

«C’est vrai que c’était un peu difficile au début, mais je me sens bien maintenant, je me suis adapté dans l’équipe et maintenant, petit à petit, j’ai eu des opportunités (…) Non, non, non. Je me vois au Bayern la saison prochaine, c’est pourquoi j’ai signé pour cinq ans et demi. Il y a eu beaucoup de nouvelles qui ne sont pas vraies, mais je ne suis pas au courant de ce qui sort dans la presse, je suis conscient que je dois encore travailler, apprendre la langue et m’adapter le plus rapidement possible à cette grande équipe», a-t-il expliqué.

Le nouveau coup bas de TT

Le départ de TT en fin de saison pourrait donc changer la donne pour l’Espagnol, qui vit encore des moments difficiles. Bild explique que Zaragoza, qui n’est pas entré en jeu lors de la victoire du Bayern Munich face à l’Eintracht Francfort (2-1), a été le premier joueur à quitter très rapidement le stade. Il n’a pas voulu répondre à la presse et semblait assez agacé. On peut le comprendre. Malgré plusieurs absences sur les ailes, Tuchel a préféré titulariser Eric Maxim Choupo-Moting (35 ans), pourtant en fin de contrat et n°9 de métier.

Au moment de faire des changements, le jeune Lovro Zvonarek (18 ans), qui joue le plus souvent avec la réserve, lui a été préféré. L’Espagnol s’est échauffé mais est resté sur le banc pendant tout le match. De quoi le crisper alors que Bild parle d’une "humiliation" et d’un possible clash à venir. Ses relations, qui étaient déjà inexistantes avec son coach, ne risquent pas de s’arranger. Amer, il ne vit pas forcément bien cette situation, lui qui ne joue aucun rôle au Bayern Munich et qui pourrait perdre sa place au sein de la Roja lors de l’Euro 2024. Le joueur de 23 ans est passé du rêve au cauchemar en quelques semaines.