Trophées UNFP, PSG : la petite confidence de Kylian Mbappé sur son avenir

Le suspense était insoutenable, ou pas. À l'occasion de la cérémonie des Trophées UNFP 2022 qui se déroulait ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris, le trophée de meilleur joueur de Ligue 1 a logiquement été remis à Kylian Mbappé, déjà sacré en 2019 et 2021. L'attaquant du Paris Saint-Germain, sur une autre planète cette saison notamment en Championnat de France (25 buts, 15 passes décisives), était alors très attendu sur la scène pour évoquer sa saison, mais également son avenir, lui qui est en fin de contrat en juin prochain et annoncé proche du Real Madrid.

Avant de parler du futur, le champion du Monde 2018 a cependant tenu à remercier par mal de monde : «c'est toujours un plaisir immense d'être ici, je vois pas mal de têtes, de grands joueurs qui ont marqué la saison et le football français de leur empreinte. C'est toujours un honneur d'être ici, c'est pour ça que j'ai insisté pour venir. Gagner une troisième fois, c'est incroyable. (...) Merci au PSG qui m'a donné l'opportunité de venir ici, à tous mes coéquipiers, le club, le coach, les personnes qui travaillent dans l'ombre aussi. Elles nous ont aidé à récupérer notre trône, le titre. On a été dans une saison difficile mais on a fait le travail en Championnat et on est fiers de ce dixième titre.»

«Votre choix est fait ? Oui oui, quasiment»

Mais rapidement, le sujet de son avenir est arrivé sur la table, et le numéro 7 du PSG a encore laissé planer le doute. «Comme j'ai dit, j'ai fait un discours pour remercier tout le monde. J'ai fait cette erreur il y a 3 ans de m'accaparer la cérémonie. Je pense que ce n'est pas l'endroit adéquate. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Je vais rester dans l'esprit de remercier tout le monde parce que ç'a été une grande saison», a envoyé le Français. Relancé sur ce point, Kylian Mbappé a expliqué que sa décision allait vite être dévoilée : «très rapidement, c'est quasiment terminé. Votre choix est fait ? Oui oui, quasiment.»

Patience donc pour connaître le club de l'ancien Monégasque la saison prochaine. En tout cas, KM7 est déjà fier de sa saison, lui qui s'est amélioré sur certains points. «J'ai complètement changé ma manière de voir le jeu parce que je pense que je n'avais pas cette conviction qu'être un passeur, c'était possible. (...) Je pense que quand on aspire à être un joueur qui reste dans l'histoire, il ne faut pas choisir et faire les deux», a conclu Kylian Mbappé. Une intervention bien plus soft, mais qui risque tout de même de faire parler, surtout en Espagne...