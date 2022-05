Trophées UNFP : Kylian Mbappé encore élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1

Comme chaque année, hormis la saison 2019-2020 où elle avait été annulée en raison de la pandémie de coronavirus, la cérémonie des Trophées UNFP est très attendue par les amateurs de football en France. Entre le trophée du meilleur entraîneur, celui de meilleur gardien ou encore de meilleur espoir, les récompenses à décrocher sont toujours nombreuses. Et il y a quelques minutes, l'UNFP a mis fin au suspense concernant le titre le plus attendu de la soirée : celui du joueur de la saison de Ligue 1.

Pour succéder à Kylian Mbappé, sacré lors des deux dernières éditions en 2019 et 2021, quatre autres candidats en plus du Parisien avaient été choisis. On retrouvait tout simplement Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Dimitri Payet (OM), Lucas Paqueta (OL) et Martin Terrier (Stade Rennais). Et après avoir déjà été choisi à deux reprises, le joueur du Paris Saint-Germain vient de réaliser un triplé puisqu'il a été élu joueur de la saison 2021-2022 de Ligue 1 ! Le suspense n'était pas non plus insoutenable au vu de l'exercice stratosphérique du joueur de 23 ans.

Une saison 2021/22 hallucinante

Récemment sacré champion de France avec le club de la capitale, l'international français (54 sélections, 26 buts) a tout écrasé sur son passage sous les couleurs parisiennes. Meilleur buteur avec 25 buts alors qu'il reste encore une journée à disputer (réception du FC Metz), Kylian Mbappé est surtout tout proche d'un incroyable doublé puisqu'il se retrouve aussi en tête du classement des passeurs avec 15 offrandes, le tout en 34 apparitions. Des statistiques qui donnent le tournis et qui ont bien aidé le PSG à aller décrocher son dixième titre de Champion il y a quelques semaines.

Le trophée de meilleur joueur encore acquis, jusqu'où peut encore aller Kylian Mbappé désormais ? En fin de contrat en juin prochain du côté du club parisien, l'ancien Monégasque est en tout cas toujours au cœur des débats concernant son avenir, alors que le Real Madrid rêve de l'enrôler. Si jamais il prolonge au Paris SG, le Français pourra en tout cas viser le quadruplé pour ce trophée dès la saison prochaine, chose qui n'est jamais arrivée puisque seul Zlatan Ibrahimovic avait également décroché à trois reprises cette distinction (2013, 2014, 2016)...