Trophées UNFP : Kylian Mbappé élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1

Peu à peu, les noms des vainqueurs des trophées UNFP sont tombés. Plus tôt dans la journée, on apprenait ainsi que Christophe Galtier (LOSC) a été élu meilleur entraîneur de la saison. Et pour le titre de MVP alors ? Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont tranché : il s'agit de Kylian Mbappé, le joueur du Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Le Bondynois a ainsi obtenu les faveurs des votants devant son coéquipier Neymar, devant Memphis Depay, Wissam Ben Yedder ainsi que Burak Yilmaz. Il faut dire qu'avec 26 réalisations et 7 passes décisives en 30 rencontres de championnat (26 titularisations), le champion du monde 2018 a roulé sur cette Ligue 1, faisant étalage de toutes ses qualités.

Le doublé pour Mbappé

C'est la deuxième fois qu'il remporte ce trophée, puisqu'il avait déjà été récompensé il y a deux ans, en 2019, remportant également le titre d'espoir de la saison. L'an dernier, en raison du covid-19, l'UNFP n'avait pas décerné de trophées. C'est le cinquième trophée de suite remporté par le PSG, après Mbappé donc (2019), mais aussi Neymar (2018), Edinson Cavani (2017) et Zlatan Ibrahimovic (2016).

« C’est une fierté immense, c’est toujours la même sensation, la récompense du travail fourni durant toute l’année. Je remercie mes coéquipiers, ce sont eux qui t’aident, te mettent en confiance et je remercie le club aussi. C’est un pas de plus dans l’histoire, dans mon histoire, de laisser une trace dans ce championnat. J’ai faim, mais chaque trophée est différente car il représente une saison différente, des émotions différentes. C’est toujours une émotion forte, une reconnaissance forte. Ce sont tous les autres joueurs du championnat qui disent que tu es le meilleur, il n’y a pas mieux… », a lancé le joueur devant les caméras de Canal +. Vers un triplé la saison prochaine ?

🔝🏆🏅 #TropheesUNFP



Au terme d'une saison exceptionnelle, @KMbappe remporte le trophée de 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒂𝒊𝒔𝒐𝒏 en #Ligue1 🔥❤️💙 pic.twitter.com/2o9Wfx6CQF — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 23, 2021

Plus d'infos à suivre.