Jorge Sampaoli compare le PSG et le Barça

Le PSG et le FC Barcelone sont engagés en demi-finale de la Ligue des Champions, et pourraient se retrouver en finale s’ils se débarrassent respectivement d’Arsenal et de l’Inter Milan. De l’avis de nombreux observateurs, ce sont les deux meilleures équipes d’Europe. Certains donnent cependant un léger avantage au Barça d’Hansi Flick, et Jorge Sampaoli a été invité à donner son avis. Le Barça est-elle la meilleure équipe d’Europe ?

« Avec le PSG, car Luis Enrique a des joueurs qui arrivent aussi à temps. Je pense que c’est une équipe plus solide que le Barça, sans l’inventivité du Barça, même s’ils ont Dembélé, beaucoup de joueurs qui peuvent aussi gagner un match à eux seuls », a ainsi répondu le coach argentin, qui donne donc un avantage sur le plan défensif au PSG.