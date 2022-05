Trophées UNFP : l'équipe type de la saison dévoilée !

La suite après cette publicité

Au lendemain de l'incroyable multiplex de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, et à six jours de l'épilogue de la saison, l'UNFP avait décidé d'organiser sa cérémonie des Trophées UNFP ce dimanche soir. L'occasion de connaître le nom du meilleur joueur, du meilleur espoir ou encore du meilleur gardien. Il y avait également un choix très attendu, celui de l'équipe type de cet exercice 2021-2022. La saison passée, cinq joueurs du Paris Saint-Germain étaient notamment présents dans ce XI type, avec également des noms comme Jonathan Clauss (Lens), Benjamin André (LOSC) ou encore Memphis Depay (OL).

Et comme l'an dernier, le club de la capitale est très bien représenté dans l'équipe 2021-2022. Quatre joueurs du Paris Saint-Germain sont en effet présents cette année de ce XI type. On retrouve d'abord Gianluigi Donnarumma, nommé meilleur gardien de l'élite un peu plus tôt dans la soirée. Il y a aussi le Portugais Nuno Mendes au poste de latéral gauche, qui n'est pas très loin de Marquinhos. Et bien évidemment, Kylian Mbappé est présent en attaque dans ce 4-3-3 concocté par l'UNFP.

Quatre joueurs du PSG dans le XI

Pour le reste, la défense est aussi composée de Jonathan Clauss, encore là dans cette meilleure équipe 2021-2022 de Ligue 1 en tant que latéral droit, et aussi de William Saliba (Olympique de Marseille) qui a lui glané le trophée de meilleur espoir en tout début de cérémonie. Au niveau de l'entrejeu, le Lensois Seko Fofana, le Monégasque Aurélien Tchouameni et le Marseillais Dimitri Payet sont présents. Une bien belle équipe mais il manque encore deux joueurs sur le plan offensif aux côtés du meilleur joueur de Ligue 1 Kylian Mbappé.

Auteur d'une magnifique saison avec le Stade Rennais, Martin Terrier occupe le poste d'ailier droit, tandis que le goleador de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder, qui n'est qu'à un but de Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs à une journée de la fin, a lui été choisi pour occuper la pointe de l'attaque. Quatre Parisiens, deux Marseillais, deux Lensois, deux Monégasques et donc un Rennais : cette équipe type 2021-2022 a clairement fière allure !