Aurélien Tchouameni a choisi le Real Madrid pour un transfert XXL

Auteur d'une saison XXL avec Monaco (50 matches disputés, 5 buts et 3 offrandes), qui lui a permis de découvrir le groupe France (8 capes, 1 but), Aurélien Tchouameni a pris une autre dimension cette saison. S'affirmant encore plus parmi les têtes d'affiche de l'AS Monaco, le milieu défensif de 22 ans a vite tapé dans l'oeil des plus grands clubs. Parmi eux, Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais aussi et surtout le Real Madrid.

Comme nous vous l'avons révélé, le club merengue est particulièrement attentif sur la situation du natif de Rouen depuis un bon moment et a même accéléré sur les derniers jours. Déçu par le dossier Kylian Mbappé qui s'est conclu sur la prolongation de trois ans de ce dernier au Paris Saint-Germain, le Real Madrid n'a pas pour autant perdu l'objectif de se renforcer cet été.

Un accord à 80 millions d'euros

Disposant d'un milieu qualitatif, mais vieillissant avec Toni Kroos (32 ans), Lucas Modric (36 ans) et Casemiro (30 ans), le Real Madrid a déjà commencé sa mutation avec Eduardo Camavinga (19 ans) et Federico Valverde (23 ans), mais entend continuer à apporter de la jeunesse et du talent à son entrejeu. Ainsi, selon les informations de RMC Sport, le joueur est tombé d'accord avec la Casa Blanca.

Devant signer un contrat de 5 ans, il arrivera à Madrid dans le cadre d'un transfert estimé à 80 millions d'euros auxquels s'ajouteront divers bonus. Un gros coup pour les Merengues, qui obtiennent leur première recrue de l'été. Au Real Madrid, Aurélien Tchouameni va découvrir une vraie colonie française avec Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema ainsi que les Francophones belges Thibaut Courtois et Eden Hazard.