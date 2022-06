Le Stade Rennais se prépare à un mercato de tous les dangers

La rançon de la gloire. Le Stade Rennais est sans doute l'équipe qui a pratiqué le football le plus attractif de Ligue 1 cette saison. Un jeu spectaculaire qui a permis à certains joueurs de se révéler (Warmed Omari, Lovro Majer) et à d'autres de confirmer leur potentiel (Martin Terrier, Benjamin Bourigeaud, Hamari Traoré). Forcément, cela attire les regards et le marché ne reste pas insensible (Liverpool et Tottenham sur Terrier, la Lazio sur Bourigeaud ainsi que le Borussia Dortmund et Francfort pour Traoré).

Un constat qui semble inquiéter le grand patron du club, François Pinault. «Nous aurons beaucoup de départs cette année», a-t-il lâché dans les colonnes de Ouest-France sans donner de noms. On peut toutefois facilement deviner que Nayef Aguerd (26 ans), suivi avec attention en Premier League, notamment à West Ham, est concerné au vu de la suite des déclarations de l'homme fort des Rouge-et-Noir.

«Il faudra donc recruter. Il faut deux défenseurs centraux», a-t-il laissé entendre. Comme nous vous l'annoncions un peu plus tôt dans la semaine, les pensionnaires du Roazhon Park travaillent déjà en ce sens avec le dossier Jason Denayer (26 ans), en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais, en haut de la pile de Florian Maurice. Mais un autre dossier inquiète sérieusement les Bretons.

Selon les informations de L'Équipe, l'avenir de Bruno Genesio, à qui il reste un an de contrat, est loin d'être acquis. Sa 4e place en L1 et son bon parcours en Ligue Europa Conférence ont fait grimper sa cote sur le marché et, outre un grand club saoudien, une écurie qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions l'a placé sur sa short-list. On comprend mieux les craintes du propriétaire rennais qui, comme l'été passé, se prépare à un mercato animé...