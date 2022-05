Tottenham s'attaque à Martin Terrier

La suite après cette publicité

Une semaine presque parfaite. Ces derniers jours, Martin Terrier est sur son petit nuage. Et l'attaquant de 25 ans a de quoi être heureux il faut dire. Après la défaite face à Nantes mercredi dernier, seule petite ombre au tableau de sa semaine, il a retrouvé le sourire samedi suite au succès 2 à 0 face à l'Olympique de Marseille. Ce qui rend toujours possible une qualification pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League. Le lendemain, dimanche, le natif d'Armentières était à Paris pour participer aux Trophées UNFP.

Une saison de dingue

Nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison, trophée remporté par Kylian Mbappé, le joueur rennais a été honoré d'une place dans le XI type de l'exercice 2021-22. Alors qu'il reste encore une journée à disputer, Martin Terrier a d'ores et déjà réalisé une année exceptionnelle. En effet, il a trouvé le chemin des filets à 21 reprises toutes compétitions confondues, tout en délivrant 5 passes décisives. Mais la vraie victoire pour l'ancien de l'OL est d'avoir enfin eu le fameux déclic. Talentueux de l'avis de tout le monde, il avait souvent eu un blocage au niveau mental.

Ce que le principal intéressé a lui-même reconnu à la mi-mars en conférence de presse. «Je me sens bien. Je suis satisfait de ma progression. Je sens que cette saison j'ai passé un cap surtout au niveau mental. En termes d'efficacité, je pense que ça se voit. Le coach me laisse beaucoup de liberté sur le terrain. Au niveau de mes déplacements, il me laisse vraiment aller où je veux. Il me pousse souvent à prendre des risques, ce qui me manquait en début de saison. Il m'a beaucoup aidé sur ce point-là». Bruno Genesio, qui l'avait déjà dirigé à Lyon, a eu un rôle important. Le technicien est fier de cette évolution.

Terrier a eu le déclic

«Sa progression est celle que j'espérais. On ne s'en est jamais caché avec Florian (Maurice), c'est un attaquant qui a toutes les qualités modernes pour être un grand attaquant. Jusqu'à présent, il n'exprimait pas tout le temps son potentiel, certainement par déficit de confiance ou à cause de blocages au niveau mental. Il prend de la maturité. Il arrive aussi à un âge où c'est le bon âge pour un attaquant. Il a 25 ans. Il a de l'expérience. Il a vécu des situations difficiles». Mais ça, c'est de l'histoire ancienne pour le footballeur né en 97, qui a poursuivi sa belle semaine en étant pré-sélectionné pour le prochain rassemblement de l'équipe de France.

La suite logique pour Terrier, adoubé par un certain Thierry Henry. «On a vu des joueurs aller en équipe de France ou dans d’autres sélections en faisant moins que cela. Il y a pas mal de joueurs en sélection, ce n’est pas facile pour DD (Didier Deschamps). Est-ce que c’est mérité ? J’aimerais plus dire que s’il y va, ce ne serait pas démérité. Il y a une petite différence. J’aime beaucoup ce joueur. En tout cas, bravo pour ce qu’il fait cette saison même si elle n’est pas encore finie. Le nombre de buts qu’il a marqués, personne n’aurait dit ça en début de saison, même lui».

Tottenham l'aime beaucoup

Bien dans ses baskets, le polyvalent attaquant est au sommet de son art cette saison. Ce qui a logiquement attiré les regards. La presse italienne a révélé que Naples avait un oeil sur lui. Mais les Partenopei ne sont pas les seuls. D'après nos informations, Tottenham apprécie beaucoup Martin Terrier. Une proposition lui a même été transmise. Il reste à savoir à présent quelle sera la position des Bretons, qui peuvent encore jouer la C1 l'an prochain, ainsi que du joueur sous contrat jusqu'en 2025. Interrogé sur son avenir par Prime Vidéo, le Français a fait une petite mise au point.

«On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. On bat des regards en termes de points, de nombre de buts marqués. Ce sont de bonnes choses et c'est prometteur pour la suite ». Avec un Terrier à ce niveau-là, la suite devrait être plutôt belle.