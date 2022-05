Rennes : Martin Terrier, l'incroyable métamorphose

La suite après cette publicité

Si le Stade Rennais arrive à coiffer tous ses concurrents au poteau dans la lutte pour la deuxième place, il le devra en grande partie à Martin Terrier. A 25 ans, l'attaquant français vit tout simplement sa meilleure saison. Considéré comme un grand espoir du ballon rond lorsqu'il évoluait à Lille, Terrier avait été arraché par l'OL en 2018 après un prêt d'un an à Strasbourg. Mais c'est chez les Rouge-et-Noir que le natif d'Armentières a explosé.

Chez les Gones, c'est un bilan de 10 buts et 2 passes décisives en 55 matches de Ligue 1. Pas incroyable. Heureusement pour lui, Florian Maurice a cru en lui lorsqu'il a quitté Lyon pour filer en Bretagne. Recruté pour 12 M€ en 2020, Terrier a signé une première saison correcte (9 buts, 7 assists en 34 matches de L1) avant d'exploser. Double passeur décisif face à l'OM, l'attaquant rennais affiche un sacré bilan : 21 réalisations et 4 offrandes en 36 rencontres. Une métamorphose pour un joueur discret mais très efficace.

«Il est régulier et à un très haut niveau»

Après le succès contre Marseille (élu homme du match par notre rédaction), Terrier était satisfait d'avoir gonflé un peu ses statistiques de passeur. «Le plus important, c'est la victoire ce soir. Si ça permet de faire briller les individualités, c'est toujours bien. C'est vrai que cette saison j'ai marqué beaucoup de buts, j'ai pas forcément fait des passes décisives, même si parfois mes coéquipiers ont croqué un peu (rires). C'est toujours bien d'être décisif et je suis quelqu'un qui sait faire marquer aussi». Mais comment expliquer un tel changement ? A l'heure où certains observateurs tels que Thierry henry aimeraient bien le voir en équipe de France, Bruno Genesio a expliqué la métamorphose de son protégé en conférence de presse.

«Plusieurs choses, il a pris de la maturité d'abord, il a pris conscience aussi qu'il avait un fort potentiel et qu'il devait l'exploiter mieux que ce qu'il avait fait auparavant. Il est dans un contexte où il se sent parfaitement bien parce qu'il a la confiance de tout le monde. Il a des joueurs autour de lui qui comptent sur lui. Forcément, ça change un joueur. Il arrive à un âge où il est en pleine maturité. Il a fait un gros match. En dehors de ses deux passes décisives, il a été très bon dans le lien qu'il a amené entre notre milieu et notre attaque. Il a été très bon dans ses courses dans le dos de la défense marseillaise. Il confirme qu'il a été performant sur une saison. C'est un petit peu nouveau. Les autres saisons, il faisait de bonnes choses et puis parfois on le voyait moins pendant un mois, un mois et demi et puis il réapparaissait de nouveau. Là, depuis le début de la saison, il est régulier et à un très haut niveau, ça montre qu'il a franchi un cap. Mais je ne suis pas surpris. J'ai toujours loué ses qualités de joueur et d'homme donc il est récompensé». Reste maintenant à savoir si une récompense plus prestigieuse pourrait venir dans les jours qui arrivent, de la part d'un certain Didier Deschamps...