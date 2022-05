Rennes-OM : les notes du match

Mandanda (4,5) : le gardien marseillais a souvent crié sur ses partenaires et on le comprend. Pendant toute la première période, il a vu des vagues rouge et noir arriver sur lui. Sur les buts de Bourigeaud et Majer, il ne peut presque rien faire même s'il aurait pu mieux sortir sur le second but. Mais son arrêt stratosphérique devant Majer a permis à son équipe de ne pas sombrer (70e) et il a souvent bien lu le jeu des Rennais.