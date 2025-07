Stade Rennais : le gros coup de pression d’Habib Beye

Un premier match amical qui pourrait laisser des traces. Après un premier nul contre le Stade Briochin (1-1) la semaine dernière, le Stade Rennais s’est cette fois incliné lors de sa seconde sortie de l’été Dinan contre Brest (3-2) vendredi en fin d’après-midi dans un format de 4x30 minutes. Outre le résultat qui n’était pas celui espéré, Habib Beye a surtout eu des mots très forts envers la prestation de ses joueurs, et des attitudes qu’il n’a pas du tout appréciées. «Ce match nous montre qu’il faut renforcer cette équipe pour qu’elle soit bien meilleure», a-t-il lâché d’emblée face à la presse.

Particulièrement remonté, l’entraîneur breton a dressé un constat sans appel, alors qu’il a aligné une première équipe que l’on pourrait qualifier de type (Samba – Hateboer, Rouault, Brassier (cap.), Nagida – Rieder, Santamaria, Fofana – Gomez, Kalimuendo, Olaigbe) vu les hommes du moment disponibles. «Sur ces trente minutes, on n’est pas dans l’état d’esprit qu’il faut pour obtenir un résultat face à ce type d’équipe. Le début est bon puis on s’est relâché dans notre volonté d’avancer, dans les comportements, athlétiquement. Ce sont des comportements que l’on ne veut pas voir au Stade Rennais cette saison.»

«si certains ne sont pas prêts à mettre cet engagement-là»

La suite fut un poil meilleure, mais toujours insatisfaisante pour Beye. Rennes est revenu deux fois au score, répondant aux buts d’Ajorque (51e) et Baldé (60e+1) par Yildirim (99e) et Faye (106e), avant de s’incliner sur une réalisation de Kanté en fin de match (116e). «La réaction est bonne, mais la finalité du résultat ne l’est pas. C’était intéressant mais on n’arrive pas à maintenir le score», a-t-il pesté. L’ancien coach du Red Star constate encore trop de carences notamment dans le domaine offensif. Il se montre particulièrement cinglant à ce sujet-là, alors qu’un élément comme Arnaud Kalimuendo est toujours là, malgré son bon de sortie.

«Là, c’est clairement insuffisant dans les attentes. Dans l’engagement de certains. Je leur dirai, et on trouvera les solutions pour que, si certains ne sont pas prêts à mettre cet engagement-là, on aille le chercher ailleurs.» Le message est passé. Le mercato devrait avoir son effet sur l’effectif actuel où le dégraissage attendu et espéré prend du temps. Sans départs, les arrivées tardent à venir mais le club breton ne manque pas d’idée puisque nous vous informions ces derniers jours des pistes menant à Quentin Merlin, Zakaria El Ouahdi, Pierre Lees-Melou ou encore Przemyslaw Frankowski. Il n’y a plus qu’à concrétiser tout cela.