Stade Rennais : ça bouge pour Hamari Traoré !

Ils sont chauds comme la Breizh. Sous l'impulsion de Bruno Genesio, le Stade Rennais réalise une saison en boulet de canon. Troisièmes de notre chère Ligue 1, les pensionnaires du Roazhon Park produisent un jeu alléchant. Avec 75 buts inscrits, ils possèdent actuellement la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG. Une belle statistique à laquelle Hamari Traoré (30 ans) n'est pas étranger. En effet, le capitaine rennais totalise 3 buts et 9 assists cette saison.

Opta a d'ailleurs précisé que le latéral droit est le seul défenseur du top 5 européen à être impliqué sur 8 buts sur l'année civile 2022 (2 buts et 6 passes décisives). Des chiffres qui illustrent l'importance et l'efficacité du Malien, qui réalise de très loin sa meilleure saison. Une excellente nouvelle pour le Stade Rennais qui peut terminer sur le podium de la L1 et peut-être s'adjuger l'un des tickets pour la prochaine édition de l'UEFA Champions League.

Des touches en Allemagne et en Angleterre

Pour cela, les Bretons compteront sur un Hamari Traoré en feu. Titulaire à 36 reprises en 36 matches joués cette saison dont 29 fois en championnat (2538 minutes jouées), ce travailleur de l'ombre est dans la lumière. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs clubs toujours en quête d'une bonne affaire. Selon nos informations, le Borussia Dortmund s'est renseigné à son sujet. Une prise d'informations sans aller plus loin pour le moment de la part des Allemands, déçus notamment par Marius Wolf ou Thomas Meunier.

L'Eintracht Francfort ainsi que des écuries de Premier League surveillent aussi le natif de Bamako dont le contrat prend fin en 2023. Le joueur avait évoqué son avenir récemment : « dire qu’on partira ensemble (avec Bourigeaud, ndlr), je ne sais pas. Je ne connais pas l’avenir. J’essaye de faire ce que je sais faire (...) Je me sens bien depuis le premier jour (à Rennes). Continuer ou pas, je suis Rennais. Il me reste encore un an de contrat, après on verra.» Les prochaines semaines seront donc capitales sur le terrain mais également en coulisses pour Hamari Traoré.