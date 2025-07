Rennes ne lâche pas Hamza Igamane

« Il fait partie des joueurs qui avaient beaucoup de contacts en janvier, qu’on a autorisé à discuter avec d’autres clubs », déclarait le président du Stade Rennais fin mai au sujet d’Arnaud Kalimuendo. Il faut dire que l’attaquant rennais, qui restait sur une saison étincelante avec le maillot Rouge et Noir (17 buts et 4 passes décisives en 33 matches de L1), semble arriver en fin de cycle en Bretagne, lui qui était arrivé à Rennes en 2022 en provenance du PSG contre un chèque de 25 M€.

Et c’est pour une somme légèrement supérieure que l’international espoir tricolore devrait partir cet été de Rennes. Mais à ce tarif-là, les courtisans (Francfort, Villarreal, Tottenham) prennent leur temps et ne veulent pas prendre le moindre risque. De quoi perturber le mercato offensif du club coaché par Habib Beye qui entend bien avoir son numéro 9 le plus vite possible. C’est la raison pour laquelle, la cellule de recrutement s’active déjà en coulisse pour la succession de Kalimuendo.

Rennes face à une lourde concurrence pour Igamane

Selon nos informations et comme nous l’avions déjà évoqué dès le 11 juin, le Stade Rennais pense fortement à l’attaquant marocain Hamza Igamane, auteur d’une saison remarquée en Ecosse du côté des Glasgow Rangers (16 buts et 3 offrandes en 46 matches avec la formation écossaise). Pendant longtemps, le LOSC a été en pole position dans le dossier, parvenant même à se mettre d’accord contractuellement avec l’ancien de l’AS FAR Rabat. Pour le moment, le club nordiste n’a pas envoyé d’offre officielle aux Glasgow Rangers, mais ne s’interdit pas de le faire.

Une aubaine donc pour Rennes qui maintient le contact pour recruter l’international marocain qui de son côté est largement enclin à évoluer en Ligue 1. Mais le club breton ne va pas devoir tergiverser trop longtemps pour s’offrir les services de cet attaquant puissant, techniquement assez propre et plutôt adroit devant le but. Le Feyenoord Rotterdam, l’Udinese et Everton sont à l’affût et préparent leur offensive pour Igamane, dont le transfert pourrait atteindre les 15 M€. Rennes, qui étudie d’autres pistes en parallèle, sait donc ce qui lui reste à faire s’il veut boucler l’opération.