CdM 2022, Portugal : Pepe s'offre un record de longévité

Pepe s'est offert un sacré record lors du dernier huitième de finale de ce Mondial au Qatar entre le Portugal et la Suisse. Alors que les Lusitaniens menaient déjà 1-0 grâce à l'ouverture du score de Gonçalo Ramos (17e), le joueur du FC Porto a catapulté au fond des filets le corner botté par Bruno Fernandes d'une tête rageuse (33e).

Pepe, le défenseur central de la sélection portugaise, est donc devenu ce mardi soir le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe d'une Coupe du Monde sachant que l'ancien joueur du Real Madrid a bel et bien 39 ans et 283 jours. Une longévité au plus haut-niveau qui a été récompensée par cette réalisation pleine de hargne.