SPL : le terrible but gag concédé par Edouard Mendy et Al-Ahli à Al-Hilal

Avec son trident offensif Mahrez - Firmino - Saint Maximim, Al-Ahli espérait aller chercher un bon résultat sur la pelouse d’Al-Hilal pour le compte de la 11e journée de la Saudi Pro League. Si l’Algérien servait le Français pour la réduction du score en seconde période, le Club Royal concédait un but casquette en fin de rencontre, tuant ses espoirs d’obtenir a minima le point du nul et scellant la victoire bleue (3-1).

La suite après cette publicité

Sur une longue transversale d’Abdelhamid, le défenseur brésilien Ibanez (24 ans) souhaitait remettre le ballon de la tête afin de permettre à son gardien de but sénégalais Edouard Mendy (31 ans) de reprendre le ballon de la main et relancer le jeu. Mais en raison d’un manque de communication, le champion d’Afrique 2021 était pris à contre-pied sur ce coup de casque du central pour le troisième but (84e) du leader du championnat…