SPL : Al-Hilal conforte son trône de leader après sa victoire contre Al-Ahli

C’est un choc du football saoudien qu’accueillait le stade international du Roi Fahd ce vendredi soir. En effet, Al-Ahli, leader du championnat après 10 rencontres, recevait le promu Al-Ahli, cinquième du classement qui restait sur deux victoires de rang, pour le compte de la 11e journée de la Saudi Pro League. Néanmoins, la logique était respectée à Riyad et les hommes en bleu s’imposaient avec la manière (3-1). Dans un début de match très vite à sens unique, les hommes de Jorge Jesus débloquaient la marque grâce à Milinkovic-Savic après seulement 45 secondes de jeu, soit le but le plus rapide de la saison en SPL (1-0, 1e).

S’il ratait un penalty - polémique - face à Edouard Mendy, Alexandar Mitrovic arrivait à tromper le portier sénégalais de la tête (2-0, 37e). Au retour des vestiaires, les ouailles de Matthias Jaissle se reprenaient enfin et réduisaient l’écart par l’intermédiaire du Français Allan Saint-Maximin, servi par Riyad Mahrez et auteur d’une frappe à bout portant (2-1, 58e). Néanmoins, en raison d’un manque de communication avec son gardien, le défenseur brésilien Ibanez prenait son dernier rempart à contre-pied et offrait le break aux locaux (3-1, 84e). Le score ne changeait plus jusqu’au coup de sifflet final : Al-Hilal conforte sa première place et prend 5 points d’avance sur Al-Taawon. Al-Ahli, quant à lui, reste à son rang, juste derrière Al Nassr.