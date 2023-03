EdF (F) : le salaire d’Hervé Renard dévoilé

La suite après cette publicité

Nommé jeudi soir à la tête des Bleues après la polémique autour de Corinne Diacre, lâchée par ses joueuses puis par la fédération, Hervé Renard était présent devant la presse, ce vendredi. Le néo-sélectionneur des Bleues a dévoilé son premier groupe pour affronter la Colombie vendredi prochain, à Clermont, puis le Canada 4 jours plus tard, au Mans.

Dans un entretien accordé à l’AFP, relayé par RMC Sport, le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, a révélé que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine allait percevoir un salaire semblable à celui de Corinne Diacre. «Nous ne sommes pas intervenus économiquement. Il a tout géré lui-même avec sa Fédération et nous avons pu l’accueillir dans les meilleures conditions possibles, précise Diallo. Sa rémunération est d’ailleurs totalement similaire à celle de Corinne Diacre. Quand on connaît ses émoluments en Arabie saoudite, ce choix est quelque chose d’exceptionnel dans le monde du football», a-t-il notamment expliqué. Soit aux alentours de 400 000 euros par an.

