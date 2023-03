Équipe de France féminine : Hervé Renard explique son choix

La suite après cette publicité

Hervé Renard a le sourire cet après-midi, lorsqu’il s’est présenté face aux médias au siège de la FFF. Officiellement présenté en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, l’ancien boss de l’Arabie Saoudite n’a pas caché son « immense fierté » d’être assis devant les journalistes. Honoré d’avoir appelé à la rescousse d’une équipe en pleine crise suite au départ forcé de Corinne Diacre, l’ancien coach du LOSC a expliqué les raisons qui l’ont poussé à démissionner de son poste en Arabie Saoudite pour reprendre en main les Bleues.

« Je vais être très franc, j’ai un regard sur le football féminin depuis 2014. En regardant les grandes compétitions, les équipes françaises qui ont régné sur les coupes d’Europe comme l’OL, les matches de l’équipe de France, je me suis dit dans un coin de ma tête : « j’aimerais bien participer à une grande compétition avec l’équipe de France. » Dans mon entourage, ça a surpris beaucoup de monde. C’est une question de challenge, il n’y a rien qui remplace une grande compétition dans notre métier. Là, on est servi. Il n’y a pas meilleure explication que celle-ci pour comprendre mon choix. Et je pense qu’il y a un groupe de qualité et que tous ensemble on est capables de faire de belles choses ». Apparu très motivé, Renard a d’ailleurs confié qu’il s’est mis à travailler sur la sélection féminine dès qu’il a su que son nom faisait partie des choix possibles de la FFF.

Renard n’a pas (encore) annoncé de capitaine

« Dès que j’ai envisagé la possibilité d’être choisi, je me suis mis au travail. J’ai décortiqué beaucoup de matches avec mes adjoints. Je me suis penché sur tous les cas individuels pour me faire une idée beaucoup plus précise des qualités et des défauts de chaque joueuse. Après, on essaye d’établir une liste qui est la plus proche de ce à quoi on aspire. » Mais à quoi aspire justement cette équipe de France version Renard ? « La vitesse, c’est un élément qui est important dans le football moderne. Un milieu de terrain avec de jeunes joueuses pour apporter du dynamisme et puis être conquérant à l’image de ce qu’ont pu faire les équipes françaises hier soir avec un pressing assez haut, exercer une pression constante. Aujourd’hui, on a deux avant-centres importantes manquantes (Katoto et Diani, ndlr) donc c’est bien, ça va nous permettre de voir autre chose en espérant les revoir à la Coupe du Monde dans trois mois. » Pour ce qui est de ses choix, le nouveau patron des Bleues n’a pas échappé aux questions sur les frondeuses qui ont entraîné la chute de Corinne Diacre. A-t-il fait le forcing pour les rendre à nouveau sélectionnables ?

« Ç’a été très clair pour moi. J’ai suivi l’actualité. Ensuite la fédération m’a remis une liste de joueuses présélectionnées, une liste très vaste où figuraient toutes les joueuses, donc j’ai estimé que la fédération me donnait le feu vert pour sélectionneur qui je voulais. Ce qu’il s’est passé avant, ça ne me regarde pas. Je me focalise sur le futur. Les avis sont partagés, à tort ou à raison. L’important c’est daller vers l’avant. On peut rendre hommage à Corinne Diacre qui a eu de bons résultats avec cette équipe. » Enfin, après avoir répété qu’il n’avait pas besoin d’évoquer le passé, Renard a été questionné sur le capitanat. Rappelée, Wendie Renard va-t-elle conserver son brassard ? « J’ai toujours pour habitude de prévenir les intéressés avant de prévenir la presse. Donc j’aurai une discussion avec elle, prendre le pouls de ce groupe. Mais j’ai hâte, je trouve qu’il y a énormément de qualité, de dynamisme pour faire de très belles choses. » Place au terrain maintenant.