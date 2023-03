EdF (F) : Hervé Renard fait des choix forts pour sa première liste !

Nommé jeudi soir à la tête des Bleues après la polémique Corinne Diacre, lâchée par ses joueuses puis par la fédération, Hervé Renard vient de dévoiler sa première liste de 26 joueuses. Comme prévu, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite a décidé de rappeler l’une des principales frondeuses : Wendie Renard. Victime d’une fracture de la clavicule, Kadidiatou Diani, meilleure buteuse française cette saison, est quant à elle absente. Tout comme, Marie-Antoinette Katoto, Amandine Henry et Griedge Mbock, blessées. Kheira Hamraoui n’a pas été appelée. Sarah Bouhhadi et Perle Morroni, plus sélectionnée depuis avril 2022, non plus.

Pour rappel, les Bleues affronteront la Colombie vendredi prochain, à Clermont, puis le Canada 4 jours plus tard, au Mans. Deux rencontres préparatoires pour la Coupe du Monde, prévu en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Reste désormais à voir comment Hervé Renard parviendra à relancer une dynamique positive au sein d’un groupe qui a connu son lot de polémiques au cours des derniers mois.

La liste complète des Bleues

Gardiennes : M. Chavas, P.Peyraud-Magnin, C.Picaud

Défenseures : S. Bacha, E.Cascarino, H.Cissoko, E.De Almeida, M.Doucouré, S.Karchaoui, M.Lakrar, E.Perisset, W.Renard

Milieux : K.Dali, L.Fazer, G.Geyoro, O.Jean-François, L.Le Garrec, A.Majri, S.Toletti

Attaquantes : V.Assety, S.Baltimore, K.Bussy, D.Cascarino, E.Le Sommer, C.Mateo, O.Sarr