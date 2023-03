EdF (F) : Hervé Renard va rappeler les frondeuses

Nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine ce jeudi, après le renvoi de Corinne Diacre au début du mois de mars, Hervé Renard annoncera déjà sa première liste ce vendredi, à 12h00, en vue des rencontres préparatoires pour la Coupe du Monde (20 juillet - 20 août, en Australie et Nouvelle-Zélande). Les Bleues affronteront ainsi la Colombie vendredi prochain, à Clermont, puis le Canada 4 jours plus tard, au Mans. Selon Le Parisien, l’ancien sélectionneur de l’Arabie Saoudite devrait donner une liste assez élargie, dans laquelle figureront les frondeuses.

Wendie Renard, capitaine emblématique de la sélection, devraient bien effectuer son retour, après avoir annoncé son retirement temporaire il y a plusieurs semaines. Le Parisien indique que Perle Morroni, plus sélectionnée depuis avril 2022, pourrait également être du rassemblement. Kadidiatou Diani, meilleure buteuse française cette saison, s’est quant à elle blessée hier soir avec le PSG et devrait être absente lors des six prochaines semaines. Concernant Marie-Antoinette Katoto et Griedge Mbock, blessées, elles ont pu échanger avec Hervé Renard ces derniers jours, qui leur a témoigné sa confiance. Si elles sont en mesure de disputer le Mondial en juillet prochain, elles seront vraisemblablement de l’aventure en Océanie.

