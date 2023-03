EdF (F) : Hervé Renard est le nouveau sélectionneur des Bleues

C’était dans l’air depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel : Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine ! Alors que la fédération saoudienne de football a annoncé son départ du banc de l’équipe première de l’Arabie Saoudite mardi dernier, l’ancien sélectionneur du Maroc aurait lui-même payé sa clause de départ pour quitter son poste et devenir le nouveau chef d’orchestre des Bleus. À 54 ans, Hervé Renard va connaitre une nouvelle aventure sur le banc tricolore. Une belle opportunité donc pour celui qui a accepté de faire des sacrifices conséquents en rejoignant la Fédération française de football.

En effet, Hervé Renard a dû diminuer son salaire pour rejoindre l’Équipe de France féminine, bien loin de ses 300.000 € mensuels avec l’Arabie Saoudite. «À l’issue du Comité Exécutif extraordinaire réuni ce jeudi après-midi, la Fédération Française de Football est heureuse d’annoncer la nomination de Hervé Renard au poste de sélectionneur de l’Équipe de France Féminine jusqu’en août 2024. Le nouveau sélectionneur dirigera les Bleues pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023 qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochains et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 du 25 juillet au 10 août. Une conférence de presse de présentation se tiendra ce vendredi 31 mars au siège de la FFF, à 12h00, en présence de Philippe Diallo, président par intérim de la FFF et de la commission de recrutement composée de Jean-Michel Aulas, Laura Georges, Marc Keller et Aline Riera. Hervé Renard dévoilera à cette occasion sa première liste en vue des deux prochains matches de l’équipe de France féminine, prévus le 7 avril à Clermont-Ferrand face à la Colombie et le 11 avril au Mans face aux Canadiennes, Championnes Olympiques en titre», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de la Fédération française de football. À moins de quatre mois de la Coupe du monde féminine qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain, Hervé Renard aura la lourde tâche de ramener à la vie une Équipe de France en plein marasme après la fronde de plusieurs cadres et le départ en catastrophe de Corinne Diacre. Affaire à suivre donc.

