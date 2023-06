Qualifs. Euro 2024 : la France s’impose tranquillement contre Gibraltar

Une pelouse qui accroche, de la fatigue dans les jambes après une très longue saison et une adversité faible contre la 201e nation mondiale. Forcément, l’environnement n’était pas optimal pour ce match de qualification à l’Euro 2024 contre Gibraltar, au Portugal (Faro). Mais il fallait tout de même assurer la victoire et Didier Deschamps comptait sur ses nouveaux venus pour maintenir la dynamique. Ainsi, Samba et Fofana fêtaient leur première cape tricolore, avec la présence de Camavinga dans l’entre-jeu et de Coman, aux côtés de Mbappé et Giroud. Pourtant, les Bleus ont pris cette rencontre avec sérieux et ne pouvaient pas mieux démarrer. Sur un centre venu de Coman après une première percée française, Giroud était présent pour ouvrir le score (1-0, 2e).

Les hommes de Deschamps étaient alors en nette domination, mais un manque dans la finition pouvait leur être reproché avec 18 tirs en première période (10 cadrés). Il fallait attendre un penalty discutable - à la suite d’une main rouge dans la surface - pour voir Mbappé faire le break (2-0, 45e). La seconde période était toujours aussi dominée par les Bleus, mais à part un poteau de Griezmann (52e), les occasions se faisaient de plus en plus rares, le rythme retombait. Mais les entrées de Dembélé et Kolo Muani ont fait du bien et sur un ballon envoyé en profondeur par le Barcelonais, Mbappé tentait de trouver Kolo Muani, mais le ballon était dévié dans les buts par la défense de Gibraltar (3-0, 78e). Un résultat net pour les Bleus, qui enchaînent un troisième succès en trois rencontres, avant le match face à la Grèce, lundi au Stade de France.

