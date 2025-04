Nantes - PSG : les compositions officielles

Le PSG poursuit sa quête d’invincibilité. Déjà champions de France, les Parisiens se déplacent ce mardi à Nantes en match de retard de 29e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45) pour tenter de rester sans défaite cette saison en championnat, une semaine leur demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal. En face, les Canaris sont à la recherche de points pour se rapprocher du maintien.

Comme attendu, Luis Enrique fait légèrement tourner son effectif avec Zaïre-Emery en position de latéral droit, Marquinhos retrouvant l’axe de la défense avec Beraldo. Neves, Vitinha et Ruiz sont en charge de l’entrejeu derrière une ligne offensive composée de Lee, Dembélé et Kvaratskhelia. En face, Nantes est privé de Lopes, ce qui ne profite pas à Lafont préféré par Carlgren, et se présente avec une défense à cinq où figure notamment Castelletto, Zézé et Pallois dans l’axe. Abline est associé à Simon en pointe, poussant Mohamed sur le banc.

Les compositions :

Nantes : Carlgren - Amian, Castelletto, Zézé, Pallois, Cozza - Chirivella, Augusto, Lepenant - Abline, Simon

PSG : Donnarumma - Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Vitinha, Ruiz, Neves - Lee, Dembélé, Kvaratskhelia