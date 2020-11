Real Madrid-Inter Milan Streaming : comment regarder le match en direct

C'est une grosse affiche qui nous attend ce mardi à 21h. Sur la pelouse du Stade Alfredo di Stefano, le Real Madrid accueille l'Inter pour ce match de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Et même si, sur le papier, Merengues et Intéristes sont les deux meilleures équipes du groupe B, elles ont plutôt mal commencé leur aventure européenne. Troisièmes, les Italiens n'ont que deux points, contre un petit point pour les Espagnols. Autant dire que pour l'équipe de Zinedine Zidane, la victoire est impérative sous peine de commencer à compromettre sérieusement ses chances de qualification en huitièmes de finale de la C1. Pour cela, le Français pourra compter sur tout son beau monde, avec Eden Hazard, Karim Benzema et Sergio Ramos en tête de liste, alors qu'Antonio Conte sera privé de Romelu Lukaku. Le tacticien transalpin aura tout de même Lautaro Martinez à disposition, ou l'ancien Madrilène Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude, il va falloir continuer à s’adapter, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaine Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant le Real Madrid et l'Inter sur RMC Sport 2 et sur Telefoot 2 ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti sur le pré pour cette rencontre très attendue par les supporters madrilènes et milanais.

Regarder le match de foot Real Madrid-Inter Milan en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la coupe aux grandes oreilles qu’en streaming. En effet, la chaine, qui appartient au groupe Altice, peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et l’endroit où vous allez regarder cet affrontement hispano-italien. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone où que vous vous trouvez tant est si bien que vous disposez d’une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent un ChromeCast ou une Android TV, vous serez en mesure de streamer ce Real Madrid vs Inter Milan directement sur votre téléviseur et de profiter de cette rencontre directement installé chez vous dans votre salon, pour peu que vous ayez un Wifi performant ou une bonne 4G. Une affiche au sommet qui sera arbitrée par un homme bien connu par les fans français, Clément Turpin. L'arbitre de 38 ans qui officie habituellement en Ligue 1 va diriger sa troisième rencontre de la saison sur la scène européenne après avoir été au sifflet lors des matchs Krasnodar-PAOK (2-1, en barrages) et Lazio-Dortmund (3-1).

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Real Madrid-Inter Milan