Jobe Bellingham, petit frère de Jude, scotche à son tour l’Angleterre

Dans la famille Bellingham, il suffit de secouer un arbre magique pour que les talents apparaissent. Après Jude, devenu cet été le deuxième plus gros achat de l’histoire du Real Madrid pour environ 103 millions d’euros, le frère cadet Jobe, dans d’autres proportions, creuse également son sillon. Formé lui-aussi dans les Midlands à Birmingham, avec qui il a effectué ses débuts en professionnel à l’âge de 16 ans, le jeune milieu de terrain a relevé un nouveau défi cet été en ralliant Sunderland en Championship.

Phénomène de précocité, le joueur de 18 ans s’est d’ailleurs adapté tel un caméléon à son nouvel environnement. Capable d’évoluer aussi bien en tant que milieu offensif qu’en faux numéro neuf, Jobe a débuté les 9 rencontres de Championship des Black Cats en tant que titulaire cette saison. Face à Rotherham en août, c’est d’ailleurs lui qui avait offert la victoire à son équipe en inscrivant un doublé (2-1), ses deux premiers buts en professionnel. Pour le petit clin d’œil, son grand frère s’était lui offert un doublé contre Almeria dans le même temps.

Il ne veut pas être comparé à Jude

Si les parallèles entre le cadet et son aîné déboulent en grappes depuis des mois, Jobe semble être vacciné contre cette pression. Surtout, il reste cramponné à l’idée d’écrire sa propre histoire, en témoigne son choix d’arborer son prénom plutôt que son nom derrière son maillot. «Je pense qu’il essaie de se créer sa propre identité, déclarait son entraîneur Tony Mowbray en août. Il ne veut pas vivre sur le dos de son frère, il veut être le footballeur qu’il est et veut surtout montrer aux gens ce qu’il sait faire. »

Pour le moment, le plan fonctionne. Déroutant, créatif, fort techniquement, l’international anglais u19 prend de l’épaisseur et a largement contribué au très bon début de saison de son club, 5e de Championship. En août, il a d’ailleurs été élu joueur du mois à Sunderland, une façon de le récompenser de son état d’esprit irréprochable et de sa régularité déjà affichée malgré ses 18 ans. «C’est un diamant absolu, je ne sais pas où il sera dans cinq ans, mais je suis très content de lui. Son plus grand atout, c’est son désir d’apprendre» », louait à ce titre son entraîneur. Pour l’heure, Jobe poursuit son apprentissage dans l’antichambre du football anglais. Mais il ne serait pas insensé de le voir rapidement emprunter l’ascenseur social vers la Premier League.