C’était attendu, c’est désormais officiel : Miralem Pjanic quitte Al-Sharjah FC. Exilé depuis deux ans aux Émirats-Arabes Unis, le milieu de terrain de 34 ans, passé par l’OL, la Juventus et le FC Barcelone, a disputé 61 matchs avec le quatrième du championnat émirati. L’international bosniaque a inscrit 5 buts et délivré 16 passes décisives et a remporté deux coupes avec son club.

L’ancien attaquant du FC Porto, Moussa Marega (33 ans), arrivé à l’été 2023, quitte également le club. Comme nous vous le révélions, Miralem Pjanic devrait rallier le club d’Al-Raed, en Arabie Saoudite. Un accord est sur le point d’être trouvé avec le club de Saudi Pro League.