Miralem Pjanic en passe de rejoindre Al-Raed

Passé par l’OL, l’AS Roma, la Juventus Turin, le FC Barcelone et plus récemment Besiktas, Miralem Pjanic a finalement décidé de rejoindre les Emirats Arabes Unis en 2022 en signant à Sharjah. Là-bas, le milieu de terrain bosnien continue de performer au plus haut niveau. Auteur d’une première saison intéressante avec 5 buts et 5 passes décisives en 27 matches, le natif de Tuzla a récidivé cette année en s’offrant 11 passes décisives. Un rendement qui ne passe logiquement pas inaperçu. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que plusieurs formations s’étaient positionnées, à l’instar d’Al-Raed en Arabie saoudite.

Une piste plus que jamais d’actualité puisque toujours d’après nos indiscrétions, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, en fin de contrat avec le Sharjah FC, est arrivé dimanche soir en Arabie saoudite. L’occasion pour lui de rencontrer le président de la formation saoudienne et de visiter les installations du club. Si un accord définitif doit encore être trouvé, la signature du joueur de 34 ans est plus que jamais en bonne voie…