Miralem Pjanic attise les convoitises !

Joueur au talent incommensurable, Miralem Pjanic a régalé les supporters de l’OL, de l’AS Rome et de la Juventus Turin durant sa belle carrière sur le Vieux Continent. Et après un passage au FC Barcelone et un prêt avec Besiktas, le Bosnien a finalement rejoint les Emirats Arabes Unis en 2022 en signant à Sharjah. Dans le Golfe, le joueur de 34 ans s’est largement refait la cerise. Auteur d’une première saison intéressante avec 5 buts et 5 passes décisives en 27 matches, le natif de Tuzla a récidivé cette année.

Même s’il n’a pas marqué, le milieu de terrain a compilé onze passes décisives lors de la cuvée qui vient de s’écouler. Une belle année où le joueur a été épargné par les blessures et est revenu très en forme physiquement. Forcément, cette nouvelle dynamique ramène les courtisans. De plus, le fait qu’il soit libre le 30 juin prochain représente une formidable opportunité pour des équipes qui sont déjà venues aux renseignements. Selon nos informations, Al-Raed en Arabie saoudite est intéressé par sa venue. Des formations de Dubaï et d’Abu Dhabi sont également sur le coup. En France, deux formations ont pris des renseignements. Pour le moment, le joueur n’a pas encore pris sa décision, mais cette dernière ne devrait plus tarder. Une chose est sûre : Miralem Pjanic est dans le viseur de plusieurs équipes.