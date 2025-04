Les lourdes accusations de l’ancienne femme de Diego Maradona sur sa mort

Décédée le 25 novembre 2020, la légende du football argentin Diego Maradona avait été victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Une disparition dont les circonstances exactes sont toujours floues et qui ont amené de fortes accusations envers le corps médical chargé de ses soins. Alors que son fils a notamment accusé les médecins de négligence dans cette histoire, c’est désormais l’ex-femme de Diego Maradona (entre 2005 et 2014), Veronica Ojeda, qui a eu des mots durs.

Précente au procès de l’équipe soignante, elle a accusé l’entourage de Diego Maradona et notamment Maximiliano Pomargo et Vanessa Morla deux de ses anciens assistants : «je savais qu’ils le tenaient comme séquestré. Il avait peur de tout. Quand je m’en allais, il me disait: 'Emmène-moi’.» Deux jours avant la mort de ce dernier, elle l’avait rencontré et ses propos sont édifiants : «là où était Diego, il y avait une odeur de pipi et de caca. Ce jour-là, je lui ai dit de prendre une douche, de se raser parce que ce n’était pas bien pour lui d’être comme ça. Diego sentait mauvais, il n’était pas en bon état.»