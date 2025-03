Les terribles accusations du fils de Diego Maradona sur la disparition de son père

Le 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona nous quittait à l’âge de 60 ans à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire. Une disparition qui a ému le monde du football et les passionnés de ballon rond, notamment en Argentine où le peuple a fait ses adieux au Pibe de Oro avec lors de plusieurs cérémonies organisées dans tout le pays. Après le temps du recueillement et des hommages est ensuite venu le temps des questions concernant les circonstances de son décès. La justice estime qu’elles sont floues. En juin 2022, soit un peu moins de deux ans après la disparition du champion du monde 86, le juge de San Isidro a d’ailleurs annoncé que 8 professionnels allaient être jugés en Argentine pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes.

Ils sont accusés notamment d’avoir laissé l’ancien footballeur dans un état critique durant des heures dans la "maison de l’horreur" selon l’agence de presse italienne ANSA. Mais les personnes qui sont dans le box des accusés ont demandé des contre-expertises selon The Sun il y a quelques mois. En attendant de faire la lumière sur ce qu’il s’est passé, elles sont accusées de négligences qui auraient potentiellement entraîné la mort de Maradona et risquent toutes des peines allant de 8 à 25 ans de prison, si bien évidemment elles sont reconnues coupables durant le procès. Un procès qui s’est officiellement ouvert le 11 mars dernier dans la banlieue de Buenos Aires. Plus de 120 témoins sont attendus à la barre jusqu’à la fin du procès, qui s’étirera jusqu’à la mi-juillet 2025.

Le fils de Maradona lâche ses vérités

Mais Diego Armando Maradona Jr, le fils unique de la légende argentine, s’est déjà fait une opinion. Invité de l’émission El Chiringuito dans la nuit de lundi à mardi, celui qui est l’entraîneur de l’UD Ibarra dans le groupe XII de la Troisième division RFEF a fait de lourdes accusations. Ses propos sont relayés intégralement par Marca. «Je suis le procès pour la mort de mon père, et c’est une période très compliquée pour nous tous. Des temps difficiles viendront, mais nous sommes préparés. (…) Ce qui me fait le plus mal dans ce procès, c’est qu’ils l’ont tué. C’est aussi clair que ça. Ils ne l’ont pas soigné correctement et n’ont rien fait pour le sauver. S’ils l’avaient traité correctement, il pourrait être assis ici en ce moment.»

Il poursuit : «je ne peux pas accepter ce que les médecins n’ont pas fait. Je suis sûr que nous prouverons qu’il y a eu négligence. Après tant d’années d’affaires et d’années passées à voler l’argent de ces gens, mon père leur a servi en étant mort. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais il est certain qu’en agissant comme les médecins ont agi, et ceux qui les ont mis là, je n’ai pas d’autre choix.» Bien décidé à connaître toute la vérité sur le décès de son père, qui était en convalescence après une opération pour un hématome sous-dural à la tête pratiquée le 4 novembre 2020, Diego Armando Maradona Jr et sa famille vont devoir se montrer patients le temps que la justice fasse son travail et tranche dans cette affaire qui n’a pas fini de faire parler un peu moins de 5 ans après la disparition de l’auteur de la "Main de Dieu".