Bonne nouvelle pour le Barça dans l’affaire Olmo/Victor

C’est une nouvelle qui ravira la direction du FC Barcelone mais aussi et surtout les principaux intéressés, Dani Olmo et Pau Victor. Le tribunal administratif a rejeté le recours de la Liga de suspendre temporairement la décision du Conseil supérieur des sports (CSD). Celui-ci avait validé les licences des deux joueurs blaugranas jusqu’à la fin de la saison.

Le conflit s’enlise encore un peu plus mais au moins, le Barça pourrait faire jouer le milieu de terrain et l’attaquant. La semaine dernière, les juges ont estimé que la commission de la Liga et de la fédération, qui a refusé ces licences pour la fin de saison, n’avait pas l’autorité pour le faire. D’après AS, Javier tebas et la Liga ne comptent pas en rester là.