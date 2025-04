Ligue des Champions : le onze type des quarts de finale aller

Les quarts de finale aller de Ligue des Champions ont rendu leur verdict hier soir avec les victoires du PSG sur Aston Villa (3-1), et du Barça contre le Borussia Dortmund (4-0). Les deux équipes ont un gros pied en demi-finales, tout comme Arsenal vainqueur du Real Madrid (3-0), et à un degré moindre l’Inter, qui est allée s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich (2-1). Il est évidemment question des équipes ayant remporté cette manche aller dans ce onze type et de quelques joueurs qui ont particulièrement brillé. Nous avons opté pour un 4-3-3 un peu particulier.

Dans le but, nous avons choisi Yann Sommer. Le portier suisse a eu de la réussite, comme face à Kane auteur d’une frappe sur le poteau malgré un très bon angle de tir, mais encore faut-il la provoquer. Le portier nerazzurro a tout de même réalisé 6 arrêts mardi soir et permis aux siens de prendre les devants dans cette double confrontation. La défense est composée d’Achraf Hakimi, encore décisif hier avec le PSG, de Pau Cubarsi, intraitable avec le Barça malgré la présence de Guirassy, d’Alessandro Bastoni, qui a tenu tête à Kane et Olise notamment, et enfin de Myles Lewis-Skelly, qui a probablement réalisé la meilleure prestation de sa jeune carrière avec Arsenal.

4 Parisiens et 3 Barcelonais

C’est au milieu de terrain qu’il a fallu faire de la place. Resplendissant hier contre les Villans avec notamment un but venu d’ailleurs, Désiré Doué ne pouvait pas ne pas faire partie de cette équipe. Nous avons donc décidé de l’aligner au milieu de terrain lui qui évoluait ailier sur la pelouse du Parc des Princes. Il complète un entrejeu où l’on retrouve son coéquipier Joao Neves. Le Portugais a encore offert une incroyable débauche d’énergie, récupérant beaucoup de ballon et effectuant un très gros travail de pressing. Le troisième larron est évidemment Declan Rice. Le joueur d’Arsenal a réalisé un exploit majuscule en envoyant deux splendides coups francs dans le but de Courtois.

Devant, le choix n’a pas été simple car bon nombre de joueurs ont brillé. Nous avons tranché en faveur de Khvicha Kvaratskhelia, élu homme du match hier grâce à ses dribbles incessants et son magnifique but, offrant l’avantage au PSG. Doué ayant été replacé au milieu de terrain, cela nous a permis d’intégrer Raphinha dans ce onze. Le Brésilien a réalisé une nouvelle prestation XXL contre le BvB avec un but et deux passes décisives, dont l’une d’elles fut à destination de Robert Lewandowski. L’attaquant du Barça, troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions avec 105 buts, a lui inscrit un doublé contre son ancienne équipe et poursuit son rythme infernal.