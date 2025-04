Les avocats de Kylian Mbappé ont fait saisir 55 M€ dans les comptes du PSG

Le conflit entre le PSG et Kylian Mbappé est loin d’être terminé. Les avocats du joueur mènent en ce moment même une conférence de presse afin de faire un point sur cette affaire. Maitre Delphine Verheyden regrette de voir le club de la capitale se refuser à verser les 55 M€ de primes et de salaires impayés. L’un des spécialistes qui entoure l’avocate a d’ailleurs précisé une chose importante. Un commissaire de justice a fait saisir les comptes bancaires du PSG.

«Le club ne respecte pas le droit et veut nous pousser à saisir le conseil des prud’hommes pour gagner du temps donc on a décidé l’exécution forcée de ces peines. Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros. Depuis 2h, les comptes du PSG ont donc été saisis», assure ce jeudi après-midi l’entourage de Kylian Mbappé lors de ce point presse à Paris. «Il y a juste un salarié face à un mauvais payeur», assure Me Verheyden.