La statistique hallucinante qui sépare le Real Madrid du FC Barcelone

Le Real Madrid et le FC Barcelone sont sur des dynamiques diamétralement opposées. Si les deux géants espagnols sont tous deux en quart de finale de la Ligue des Champions, les Blaugranas sont en bien meilleure posture vis-à-vis d’une qualification en demi-finale après leur victoire 4-0 contre le Borussia Dortmund, tandis que les Merengues se sont lourdement inclinés face à Arsenal 0-3. Et une statistique particulièrement parlante vient illustrer ce qui sépare peut-être les deux écuries cette saison.

Bénéficiant d’un collectif solide et d’un jeu bien huilé, le Barça a couru 115,7 kilomètres face aux Allemands ce mercredi soir. À titre de comparaison, les coéquipiers de Vinicius n’ont parcouru que 101,2 kilomètres face aux Gunners. Il s’agit du plus faible total pour les joueurs de Carlo Ancelotti cette saison, un élément plus qu’intriguant au vu de l’importance de la rencontre. Les Londoniens avaient également couru 12,7 kilomètres de plus que les Madrilènes ce mardi. Voilà déjà un axe d’amélioration en vue du match retour pour les champions d’Europe en titre.