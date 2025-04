Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr déçoivent la direction

Ils sont nombreux à avoir été décevants face à Arsenal côté madrilène. A vrai dire, si on met de côté Thibaut Courtois, les joueurs du Real Madrid ont tous sous-performé contre Arsenal. Mais forcément, surtout dans des rencontres avec un tel enjeu, ce sont les stars qui sont le plus attendues au tournant. Et les quatre fantastiques des Merengues sont tous passés à côté.

La suite après cette publicité

Jude Bellingham est peut-être celui qui s’en est le mieux sorti. L’Anglais a eu du mal à avoir de l’impact dans le jeu, mais il a tout de même eu quelques éclairs de génie avec des bonnes passes, dont Mbappé n’a pas profité par exemple. Rodrygo a été invisible, alors que Vinicius Jr et Kylian Mbappé ont été bien muselés par la défense londonienne et ont été assez maladroits dans l’ensemble, écopant tous deux d’un 3/10 dans nos notes de la rencontre. Dans la presse espagnole, le Français s’en sort cependant un peu mieux que son homologue brésilien, qui commence à en agacer plus d’un…

La suite après cette publicité

Une grosse déception

Quoi qu’il en soit, la direction n’a pas apprécié la prestation et l’attitude des joueurs. C’est ce qu’affirmait déjà la presse espagnole au lendemain de la défaite. Et aujourd’hui, Relevo indique qu’il y a deux joueurs qui sont pointés du doigt et dont on a parlé en interne : Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Vous vous en doutez, les discussions au sujet de ces deux joueurs n’ont pas été franchement positives, et le numéro 7 et le numéro 9 ont déçu les dirigeants du club.

Leur attitude et leurs difficultés pour faire des différences devant ne sont pas inaperçues, alors que l’état-major du club de la capitale espagnole voyait les choses en grand cette saison et se voyait déjà rouler sur l’Espagne et sur l’Europe. Autant dire que si les deux hommes ne font pas mieux lors du match retour au Bernabéu la semaine prochaine, ils risquent clairement de se faire remonter les bretelles…