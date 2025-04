Le clan Mbappé lance 4 procédures contre le PSG !

Le conflit opposant Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain a pris une nouvelle tournure, ce jeudi, lors d’une conférence de presse organisée par les avocats du néo-Madrilène à l’hôtel Pullman de Paris. Pour rappel, depuis son départ du club de la capitale l’été dernier, l’attaquant français réclame le paiement des trois derniers mois de salaire de son contrat, ainsi que des primes de signature et d’éthique. «Il manque le troisième tiers de la prime de signature, qui correspond en brut à 36,66 millions d’euros. Puis avril, mai, juin, pas de salaire et pas de prime d’éthique. Donc, il manque en salaire 18,75 millions d’euros, ce qui nous amène aux fameux 55 millions d’euros», avait notamment détaillé Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, à l’AFP.

Le clan Mbappé passe à l’attaque !

Pour autant, face à la résistance des champions de France en titre, qui refusent toujours de payer malgré les décisions rendues par la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) puis la commission d’appel mixte paritaire de la LFP, à l’automne dernier, le joueur a décidé de passer «à l’attaque» comme l’a expliqué Me Verheyden, entourée de trois autres avocats spécialistes du droit du travail et du droit pénal. «Nous avons choisi de rester très discrets. Mais au fil des mois, le dossier est devenu complexe. Et au fil des mois, Kylian Mbappé n’est toujours pas payé des 55 millions d’euros qui manquaient au moment de son départ. Une décision a été prise et consiste à passer à l’attaque. Cela veut dire de constituer une équipe de spécialistes en droit du travail, en procédure civile et en arbitrage et en droit pénal».

Dans le détail, le clan Mbappé a donc décidé de lancer quatre procédures contre le PSG avec deux premiers recours déposés auprès du ministère des Sports et l’autre auprès de l’UEFA : «nous avons décidé d’entreprendre une action auprès de l’UEFA pour qu’elle s’assure que tous les clubs jouent avec les mêmes règles du jeu. L’UEFA va donc demander d’étudier le dossier des clubs qui prétendent vouloir disputer la Ligue des Champions et dans ce dossier il y a les critères financiers et l’obligation de régler l’ensemble de l’effectif. Si un club ne paye pas l’un de ses salariés il ne peut pas avoir sa licence pour disputer la Ligue des Champions. Le 1er avril dernier a donc commencé l’analyse du dossier pour la saison 2025/2026», a ajouté à ce sujet Delphine Verheyden. Mais ce n’est pas tout.

Deux recours déposés, des procédures civiles et pénales engagées

Outre ces recours, les représentants du champion du monde 2018 ont également décidé de lancer des procédures judiciaires, au civil comme au pénal. La première n’est autre qu’une saisie des comptes du PSG, de manière conservatoire, à hauteur de 55 millions d’euros. «Dans cette affaire, le club ne respecte rien : ni le contrat de travail, ni le droit, ni les décisions de la justice française. Il a été décidé de prendre le club au mot et de demander l’exécution forcée des décisions. C’est pour ça que nous avons plaidé hier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour se voir autorisé à saisir les comptes bancaires du PSG. Nous avons saisi ce matin les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros par une saisie conservatoire», a donc annoncé Me Thomas Clay.

Par ailleurs, les avocats de Mbappé vont également déposer deux plaintes pour diffamation et injures publiques sur Facebook et X. «Nous voulons envoyer un message fort : ça suffit. On ne touche pas à l’honneur, à la réputation, on arrête de balancer sur les réseaux, dans la presse un seau de vomi sur les proches. J’ai donc déposé deux plaintes : une concernant des propos tenus sur Facebook, une concernant des propos sur X et une troisième plainte sera déposée dans quelques jours. Il s’agit d’attaquer la vitalité de l’injure, il n’y a pas de limites», a ainsi précisé Pierre-Olivier Sur, l’un des avocats, avant d’ajouter que les représentants de l’ancien Parisien allaient rejoindre une action en justice de l’UNFP, le syndicat des footballeurs, qui avait déposé une plainte l’an passé contre la pratique du loft dans le football et dont ils estiment que Kylian Mbappé a été victime à l’été 2023.

Le PSG se veut confiant…

Enfin, Mbappé va également saisir le conseil des prud’hommes. «Si le PSG veut qu’on saisisse le conseil des prud’hommes, on va le faire et on est très curieux de voir ce qu’il en sera quand le conseil découvrira les méthodes du PSG, notamment celle du loft qui consiste à mettre à l’écart, voire à humilier. Il y a aussi les méthodes de l’armée numérique, mais aussi toutes les brimades du quotidien pour forcer le joueur à signe, nous allons donc saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir indemnisation de tous les préjudices qu’a subi Kylian Mbappé», a finalement conclu Me Frédérique Cassereau. De nombreuses attaques intervenant quelques jours après que la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) avait ordonné au PSG de régler ces sommes, suivie en octobre par la commission d’appel mixte paritaire de la LFP.

De son côté, le Paris Saint-Germain s’était lui dit «très satisfait que la Commission de Discipline ait décidé de ne pas sanctionner le Paris Saint-Germain» et se voulait persuadé qu’en «déclarant sa demande irrecevable, la Commission de Discipline mettait un terme à cette séquence qui n’a que trop duré». Au regard des propos tenus lors de cette conférence de presse, la séquence risque pourtant bel et bien de durer dans le temps, alors qu’une audience d’orientation a elle été fixée pour le 26 mai, avant l’examen du fond du dossier dans les mois à venir. Après avoir appris la saisine de la juridiction par Kylian Mbappé concernant les 55 millions euros de salaires et primes impayés, l’entourage de la direction du PSG a d’ailleurs déclaré à l’AFP que le club «ira aux prud’hommes sans problème», que «les prud’hommes verront toutes les preuves et trancheront» et que Kylian Mbappé «ne va pas gagner». Ambiance…