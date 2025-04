Arsenal : Thierry Henry s’incline devant le PSG

Le PSG a envoyé un sacré message au FC Barcelone et à l’Inter Milan. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, les joueurs de Luis Enrique ont parfaitement négocié leur demi-finale aller de la Ligue des Champions, allant chercher un succès dans l’antre de l’équipe de Mikel Arteta, qui plus est sans même prendre de but (0-1). C’est une démonstration de force qu’ont effectuée les Franciliens, jouant comme ils l’ont fait dans presque chacune de leur rencontre depuis le début de saison. Même chez d’anciens Gunners, la prestation française n’a pas laissé indifférente.

Sur le plateau de CBS Sports, Thierry Henry n’a pas cherché d’excuse. Paris a simplement montré un superbe visage ce mardi : « le PSG a été bien supérieur, pour moi, dans ce match. Il y a beaucoup de choses à changer pour qu’Arsenal puisse battre le PSG. » Concernant le match retour, l’ancien avant-centre n’exclut rien. Celui qui a également porté le maillot du Barça a rappelé la victoire parisienne contre les Culés la saison passée, après avoir perdu le match aller : « on ne sait jamais ce qu’il peut se passer. Je pense au PSG face au FC Barcelone la saison passée. Tout le monde pensait que c’était fini, mais ils (Paris) ont finalement gagné le match retour facilement » Et effectivement, la partie risque d’être spectaculaire au Parc des Princes.