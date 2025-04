PSG : le clan Mbappé va saisir le conseil des prud’hommes

Parti cet été librement du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé (26 ans) poursuit tranquillement sa carrière du côté de l’Espagne. L’attaquant français conserve néanmoins des relations assez tendues avec les dirigeants du club francilien puisqu’il existe un litige financier entre les deux parties (le joueur réclame 55 millions d’euros d’impayés). L’avocate du joueur, Maitre Delphine Verheyden, a notamment fait comprendre lors d’une conférence de presse que le clan Mbappé allait saisir le conseil des prud’hommes.

«Si le PSG veut qu’on saisisse le conseil des prud’hommes, on va le faire et on est très curieux de voir ce qu’il en sera quand le conseil découvrira les méthodes du PSG, notamment celle du loft qui consiste à mettre à l’écart, voire à humilier. Il y a aussi les méthodes de l’armée numérique, mais aussi toutes les brimades du quotidien pour forcer le joueur à signe, nous allons donc saisir le conseil des prud’hommes pour obtenir indemnisation de tous les préjudices qu’a subi Kylian Mbappé» a-t-elle ainsi déclaré.