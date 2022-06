Euro U19 : la France corrige l'Italie et file en demi-finales

Après sa large victoire face à la Slovaquie (5-0) et face à la Roumanie (2-1), l'équipe de France affrontait l'Italie lors du dernier match de poules de cet Euro U19. Les jeunes Français étaient déjà assurés d'être au prochain tour mais c'est une première place qui se jouait ce vendredi puisque l'Italie avait aussi dominé la Slovaquie et la Roumanie dans les matches précédents. Pour ce choc, Landry Chauvin, le coach français décidait d'aligner une équipe très intéressante avec la présence du Lyonnais Florent da Silva ou encore du Rennais Loum Tchaouna à la pointe de l'attaque.

La suite après cette publicité

Mais dans le début de rencontre, rien ne s'est passé comme prévu. Dominés dans le début de match, les Français voyaient les Italiens ouvrir rapidement le score et de manière très logique. L'attaquant de la Roma Cristian Volpato profitait d'une défense française très naïve pour se présenter tranquillement face à Lienard et ouvrir le score (16e). Ce but réveillait finalement la France qui montait d'un cran et qui revenait dans la partie grâce à un très joli but de Florent da Silva. Le milieu de l'OL décochait une frappe puissante à 25 mètres qui touchait le poteau avant de faire trembler les filets (24e). Da Silva était d'ailleurs encore dans le coup puisque c'est lui qui servait joliment Tchaouna pour donner l'avantage à son équipe (36e). Le Rennais inscrivait son troisième but de la compétition.

Un doublé pour Tchaouna

Au retour des vestiaires, les Français se faisaient bousculer par une équipe italienne qui voulait rapidement revenir au score. Il fallait d'ailleurs un poteau miraculeux et une belle parade du portier monégasque Yann Lienard pour conserver ce précieux avantage. Mais le gardien des Bleuets n'était pas le seul à briller puisqu'en face, c'est Gieole Zacchi, de Sassuolo, qui repoussait une frappe à bout portant du latéral gauche Jordan Semedo qui avait bien accompagné la contre-attaque (54e). Mais l'homme de cet Euro U19 côté français s'appelle bien Tchaouna.

L'attaquant de Rennes, titulaire pour la troisième fois en trois matches, prenait le ballon, éliminait deux joueurs et envoyait une frappe surpuissante sous la barre dans un angle fermé (70e). Son quatrième but dans la compétition. Et un but qui permettait à son équipe de gérer tranquillement la rencontre et filer pour les demi-finales de la compétition. L'attaquant d'Ajaccio Tayrik Arconte clôturait le festival offensif de son équipe en fin de match (4-1, 80e). La France affrontera soit l'Angleterre, soit Israël puisqu'elle termine donc première de son groupe et qu'elle tombera donc forcément sur le deuxième de l'autre poule. Les Bleuets peuvent rêver d'imiter la génération Mbappé qui avait remporté l'Euro U19 en 2016.