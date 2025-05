Manchester City contre-attaque pour Florian Wirtz, Arsenal a fixé sa grande priorité en attaque

Manchester City veut faire un sale coup au Bayern

Le futur de Florian Wirtz est encore incertain. Il a tout récemment rencontré la direction de Manchester City pour discuter de son avenir. Le joueur auteur d’une bonne saison avec Leverkusen, (16 buts et 15 passes décisives) est perçu comme le successeur idéal de Kevin De Bruyne par la direction des Skyblues. Autre donnée à prendre en compte, l’entourage du joueur est divisé. Le père penche pour un transfert au Bayern tandis que la mère préférerait que Wirtz reste un an de plus à Leverkusen. Selon Bild, Manchester City a fait une offre alléchante. Le joueur se montre désormais plus ouvert à l’idée de rejoindre le club anglais. Aucune rencontre avec Guardiola n’aurait eu lieu pour l’instant. Bien que le Bayern Munich dispose d’un accord avec le milieu offensif selon nos informations exclusives, Manchester City fait le forcing pour jouer un sale coup aux Bavarois.

Gyökeres dans le viseur d’Arsenal

Arsenal prépare déjà la saison prochaine. Et la direction estime que la priorité pour le mercato estival est de trouver un buteur. Sans surprise, le club cible Viktor Gyökeres, l’attaquant du Sporting, auteur de 95 buts en 100 matchs. En tout cas la presse anglaise, à l’image du Daily Mirror, valide cette piste. "Direction la victoire avec Gyökeres dans ses rangs" écrit le journal sur sa une. Le joueur pourrait rejoindre les Gunners pour environ 70 M€, mais attention à la concurrence de Manchester United. En cas d’échec, d’autres pistes sont explorées, notamment Alexander Isak de Newcastle et Benjamin Šeško du RB Leipzig. Toutefois, Gyökeres semble être la cible la plus accessible pour les Londoniens.

Cap des 200 pour Pedri

En attendant le résultat du Real Madrid face à Majorque ce soir, le FC Barcelone pourrait remporter LaLiga contre l’Espanyol. Cette rencontre sera le 200ème match de Pedri avec le club. À 22 ans seulement, il devient le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du Barça à atteindre cet accomplissement, juste derrière Messi, et ce, malgré les nombreuses blessures qui l’ont freiné depuis quelques années. Depuis ses débuts, Pedri a marqué 26 buts et délivré 21 passes décisives, consolidant sa place comme pilier du club. Cette saison sous la houlette de Hansi Flick, il réalise probablement la meilleure saison de sa carrière, au point de devenir un prétendant légitime au Ballon d’Or.