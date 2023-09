Mercato : le PSG affiche un bilan déficitaire de plus d’1 milliard d’euros

La suite après cette publicité

Vendredi dernier, après une journée infernale, le mercato d’été 2023 a refermé ses portes dans la majeure partie des grands championnats européens. Bien évidemment, certains marchés sont encore ouverts pour quelques jours, notamment en Turquie et en Arabie saoudite. L’heure est donc au bilan après un été qui aura été très agité notamment au Paris Saint-Germain. Avant la fin de saison, Lionel Messi (Inter Miami) et Sergio Ramos (Séville) ont quitté le club.

Le PSG a bien vendu, mais a aussi beaucoup dépensé

Puis, d’autres indésirables sont partis. Parmi eux, Neymar. Poussé vers la sortie, le Brésilien a rejoint Al-Hilal contre un chèque d’environ 90 millions d’euros (hors bonus). Il s’agit d’une vente record pour le club de la capitale, qui a vendu pour environ 124 millions d’euros cet été. Mais cela ne permet pas d’équilibrer vraiment les comptes puisque les champions de France ont dépensé environ 320 millions d’euros pour se renforcer cet été. Onze joueurs sont arrivés à Paris.

Si certains ont signé libres comme Milan Skriniar ou Marco Asensio (ils ont eu une prime à la signature, ndlr), d’autres ont coûté cher à l’image Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola. D’ailleurs, le PSG ne fait pas partie des "bons élèves" en Europe selon la dernière Lettre hebdomadaire publiée par l’Observatoire du football CIES de Neuchâtel. Celui-ci a présenté ce mercredi «les bilans nets sur les opérations de transfert des 100 clubs les plus actifs en termes de volume financier des transactions conclues lors de la dernière décennie.»

Paris est dans le top 3 des clubs affichant un bilan déficitaire sur les 10 dernières années

Paris figure dans le top 3 des écuries dont le solde est le plus négatif sur les opérations transfert depuis 2014. Sur la dernière décennie, le club de Nasser Al-Khelaïfi a un bilan déficitaire de plus d’un milliard d’euros (1,010 milliard). Mais deux autres clubs font pire. Il s’agit de Manchester United (1,396 milliard) et de Chelsea (1,033 milliard). A noter toutefois que les Blues affichent le pire bilan post-Covid (993 M€) et qu’ils ont aussi un solde négatif sur l’année 2023 de 558 M€.

Concernant les clubs français, l’OM est le deuxième plus mauvais élève de la décennie avec un bilan déficitaire de 225 M€. Du côté des "bons élèves", Benfica est premier de la classe avec un solde positif de 764 M€. L’Ajax (+434 M€) et le RB Salzbourg (+422 M€) devancent Monaco, quatrième avec 402 M€. Les nombreuses ventes, dont celle de Kylian Mbappé au PSG ou d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid ont permis de remplir les caisses. Lille (+350 M€, 7e) et l’OL (+336 M€, 8e), avec de nombreux jeunes formés au club qui ont été vendus, sont aussi dans le top 10.