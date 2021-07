Real Madrid : Florentino Pérez refroidit tout le monde pour le mercato

La suite après cette publicité

Historiquement, le Real Madrid a l'habitude d'offrir à ses supporters des mercatos pour le moins endiablés. Des arrivées souvent prestigieuses payées à coup de gros chèques, le tout dans le but de construire des effectifs pour tenter de tout remporter, en Espagne et sur la scène européenne. Mais ces derniers temps - la pandémie étant passée par là et n'ayant pas aidé - les fans merengues sont sur leur faim. Ils doivent ainsi voir comment les autres grosses écuries européennes comme le PSG, Manchester City, ou même les rivaux barcelonais et colchoneros pourtant dans le dur financièrement, se renforcent.

Cet été, les Madrilènes ont attiré David Alaba dans leurs rangs. Un renfort de poids pour Carlo Ancelotti qui est arrivé libre de tout contrat, et qui a tout d'une bonne affaire. Les socios doivent cependant se faire à l'idée qu'il sera le seul nouveau visage pour la saison à venir. Effectivement, selon les informations de Radio Marca, Florentino Pérez a fait savoir à l'ensemble de la direction qu'il n'y aura pas de nouvelles recrues lors de ce marché estival. L'effectif demeurera donc inchangé, à l'exception des quelques joueurs qui doivent encore se trouver un point de chute.

Mbappé, ça ne sera pas pour cet été

On ne verra donc pas atterrir Kylian Mbappé ou Erling Haaland du côté de l'aéroport de Barajas dans les prochaines semaines, sauf revirement de situation inespéré. Ce qui va donc conditionner l'avenir des deux jeunes attaquants, notamment celui du Français. Nul doute que les observateurs madrilènes se feront du souci, puisque certains postes ou secteurs qui avaient besoin d'être renforcés ne le seront pas, à l'image de la défense centrale, orpheline de Sergio Ramos et probablement de Raphaël Varane, en partance pour Manchester United.

Les fans s'attendaient également à voir arriver au moins un autre joueur offensif capable de marquer régulièrement, ce qui a cruellement fait défaut la saison dernière. Un été calme qui prolonge l'inactivité du Real Madrid en matière de transferts, puisque le dernier joueur pour lequel les Madrilènes ont payé une indemnité de transfert n'est autre que Reinier, acheté à Flamengo en janvier 2020 et actuellement prêté à Dortmund. Il devrait donc y avoir deux années blanches en termes de dépenses sur le mercato pour les Merengues, du jamais vu dans leur histoire ! Le covid-19, une masse salariale conséquente et les travaux de rénovation du Bernabéu sont les principales raisons de cette inactivité, mais nul doute que Pérez prépare un mercato estival 2022 pour le moins galactique...