PSG - Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

Journée XXL en Ligue 1 ce dimanche. Après le match entre Strasbourg et Lens (13h), le multiplex de 15h avec notamment la rencontre ASSE-OM et le confrontation entre l'OL et Angers juste après (17h), cette 30e levée du Championnat de France va se clôturer en beauté au Parc des Princes ce soir avec un match entre le Paris Saint-Germain et le FC Lorient (20h45). Et dans cette rencontre presque des extrêmes, chaque équipe va avoir un enjeu bien différent mais avec le même objectif, à savoir la victoire.

Tout simplement giflé par l'AS Monaco avant la trêve internationale (0-3), le club de la capitale doit se reprendre face à son public pour conforter sa place de leader et garder ses distances avec le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille. Mais il y a aussi cette invincibilité à domicile à conserver, les hommes de Mauricio Pochettino n'ayant jamais perdu cette saison à la maison (13 victoires, 1 nul). De leur côté, les Merlus, seizièmes, comptent un petit point d'avance sur la zone rouge avant le début des matches du jour et il va falloir prendre les trois points pour s'éloigner des dernières places.

Le trio Messi-Mbappé-Neymar d'entrée

Pour décrocher la victoire, Mauricio Pochettino va normalement rester fidèle à son 4-3-3 mais les absents sont nombreux (Navas, Diallo, Di Maria, Draxler, Herrera, Verratti, Bernat...). Du coup, Donnarumma va débuter dans le but parisien avec une défense composée de Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, Danilo va se positionner devant la charnière centrale avec Gueye et Wijnaldum à ses côtés. Enfin, pour l'animation offensive, le trio Messi-Mbappé-Neymar sera bel et bien présent.

Dans les rangs lorientais, Christophe Pélissier partira également sur un 4-3-3. Devant le gardien Dreyer, les défenseurs Mendes, Laporte, Pétrot et Le Goff débuteront cette partie avec Mondoncuit en numéro 6 dans l'entrejeu, et Boisgard et Abergel un peu plus haut. Offensivement, on retrouvera Moffi côté droit, Laurienté à gauche et enfin Soumano à la pointe de l'attaque. Place au spectacle !