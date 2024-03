Lille-Lens : les compositions officielles

Quoi de mieux pour débuter une journée de championnat de France qu’un derby ? Lillois et Lensois croisent le fer (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h) pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1 avec un seul but : la victoire, car c’est le plus important dans ce type de rencontre. En cas de succès les Dogues ravissent la 3ème place à l’AS Monaco, tandis que les Sang et Or chiperaient la position de leur adversaire du soir.

Du côté de Paulo Fonseca ce sera un 4-3-3 toujours avec son sérial buteur en pointe Jonathan David. En défense centrale, la paire Yoro-Diakité tient toujours la corde puis au milieu de terrain nous retrouverons l’infatigable Benjamin André associé à Bentaleb et Gomes. Franck Haise a concocté un 3-4-2-1. Sorti sur blessure face à Nice, Gradit est remplacé par Aguilar dans la défense à 3. Petite surprise en attaque, c’est Wesley Saïd qui accompagnera Sotoca à la place de Wahi.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier - Santos, Diakité, Yoro, Ismaily - André, Bentaleb, Zhegrova - Gudmundsson, David, Haraldsson

Lens : Samba - Medina, Danso, Aguilar - Frankowski, El Aynaoui, Abdul Samed, Chavez - Pereira da Costa - Sotoca, Saïd