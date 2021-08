L'OL s'éloigne de Gaëtan Laborde et peine à trouver sa dernière recrue

Le mercato 2020-21 de l'Olympique Lyonnais aura été compliqué tout le long. Malgré les arrivées de Damien Da Silva, Henrique, Xherdan Shaqiri et Emerson Palmieri, Peter Bosz souhaitait rapidement trouver un nouveau milieu de terrain et un attaquant avant la clôture de la fenêtre des transferts estivale, ce mardi. Lors de la présentation de l'international suisse, Jean-Michel Aulas assurait pourtant «travailler sur une grosse arrivée. Il reste très peu de temps.»

Mais rien n'a encore évolué, à quelques heures de la fin du mercato. Comme révélé, l'international iranien Sardar Azmoun (26 ans) a peu de chances d'atterrir à l'OL d'ici demain minuit. En effet, le timing est trop serré pour que le Zenit Saint-Pétersbourg, lui trouve un remplaçant de qualité. La direction rhodanienne avait alors lancé la piste Gaëtan Laborde pour combler à cet échec.

Un défenseur central également recherché

Les dernières informations de L'Equipe affirme finalement que la direction lyonnaise a choisi de ne pas s'aventurer plus loin pour faire venir le buteur de 27 ans. Le MHSC demanderait 15 millions d'euros et présenterait un profil moins intéressant que celui d'Azmoun. À l'instar de Randal Kolo Muani (22 ans) et David Neres (24 ans), aucun autre dossier n'a encore avancé pour le moment et le mercato offensif de l'OL, sauf retournement de dernière minute, semble déjà terminé.

Outre l'attaque, aucune autre arrivée n'a été signalé au poste de défenseur central. Denayer, Da Silva, Diomande, et Lukeba occupent ce rôle, mais la mise à l'écart de Marcelo avait changé la donne, d'autant plus que qu'Andersen a rejoint Crystal Palace. Il reste encore du temps pour attirer un dernier renfort, mais l'OL devra se précipiter pour réaliser un dernier coup.